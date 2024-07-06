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信義會辦營隊 推廣正面神將文化

宜蘭東嶽廟創意環保大神尪DIY比賽，邀親子發揮創意，製作小朋友版大神尪。 （楊宗樺提供）

宜蘭東嶽廟創意環保大神尪DIY比賽，邀親子發揮創意，製作小朋友版大神尪。 （楊宗樺提供）

2024/07/06 05:30

記者蔡昀容／專題報導

時下流行語「8+9」，取自「八家將」諧音，體現社會對宮廟陣頭的負面印象。宜蘭東嶽廟信義會為撕掉標籤，推廣神將文化，出陣頭嚴禁喝酒、抽菸、吃檳榔；並策畫神將體驗營和創意比賽。神將會成員組成也很豐富，有老師、游泳教練、漢藥房主理人、平面設計師，造就非典型的神將會。

宜蘭東嶽廟有八個神將會，信義會是其中一會。六十歲東嶽廟副主委周維林，二十六歲加入信義會，那年代的陣頭很單純，後來成員素質參差不齊，亂吐檳榔渣、喝酒鬧事，形成負面印象。

「我常跟他們說，想要人家尊重，自己要先自愛」周維林當上信義會幹部後，出陣禁止喝酒，並鼓勵會員帶垃圾袋，落實垃圾不落地。十年前信義會因意見分歧，成員流失，陷入低潮，這反而造成轉機。

信義會大舉招募新人訓練，展開新氣象，倡辦「神將體驗營」，周維林、信義會副總幹事葉精福等人開始策畫，帶著孩子和大眾認識廟宇和神將文化。

神將體驗營大受好評，吸引更多年輕會員加入，活動策劃、宣傳海報設計、活動攝影師等人才濟濟，配合推出更多親子藝文活動，神將彩繪公仔、神將主題繪本、創意環保大神尪DIY比賽等，都創造與眾不同的神將文化。

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