宜蘭城隍廟「鬼谷子被掉包成呂洞賓」 女嫌犯落網稱：只是幫神明洗澡

黃姓女嫌犯被拘提到案，全案依竊盜罪送辦，供稱只是要幫神像洗澡。（民眾提供）

2024/09/12 16:40

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭市城隍廟左廂的城隍夫人殿，原本陪祀供奉神機妙算「鬼谷子」，昨遭人掉包換成「呂洞賓」，警方今下午查獲無業的黃姓女子到案；她供稱，只是覺得神像有點舊，有點髒，單純想把祂帶回洗一洗，「請一尊放一尊」，把家裡神像拿去替換，洗完就拿來歸還，沒有特別的意圖，警方將全案依竊盜罪嫌送辦。

宜蘭市城隍廟左廂的城隍夫人殿，原本陪祀供奉神機妙算「鬼谷子」，昨遭人掉包換成「呂洞賓」，警方採證加上媒體報導後，掉包者疑似半夜將「鬼谷子」請回，廟方人員今早6點多開廟門時，發現王禪老祖（鬼谷子）被放置於廟門前，不過神尊外觀卻遭「醫美」，似乎重新被上漆變年輕，讓廟方相當無奈！

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遭掉包的鬼谷子失而復得，廟方相當高興，不過神尊外觀卻被重新改造猶如「變臉」，面部塗上粉漆開臉未完工，還沒畫上眉毛，金身則被塗上水性漆，金漆部分未乾，就連鞋子也被重塗紅漆，塗漆手法粗糙，廟方將擲筊請示後擇期請師傅恢復原狀。

廟方昨天報案，警方獲報後傍晚完成蒐證，並調閱附近民宅及路口監視器調查，以車追人鎖定冬山鄉61歲黃姓婦人涉案，今天下午1點多到她家中將其拘提到案。

黃女供稱，有次到廟裡，覺得神像舊舊髒髒的，就想把祂請回去洗一洗，重新上漆，整理完就送回廟裡，「請一尊就要放一尊」，把家裡神像拿去替換，並不是刻意要掉包。

遭調包的王禪老祖神尊失而復得，深夜被放回廟門前，廟方昨晨開廟門時發現。（民眾提供）

後方為失而復得的王禪老祖，被調包的前方呂洞賓，則暫時擺放神桌供信眾參拜，等待調包者是否願意請回。（記者王峻祺攝）

黃姓女嫌犯偷天換日，帶神明離開的畫面。（民眾提供）

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