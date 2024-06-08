宜蘭店家懸掛「民主炒飯不加蔥仔」布條遭出征 業者報警提告

宜蘭羅東知名「王記炒飯」表達反對國會擴權立場，在店外懸掛布條「民主炒飯，不加蔥仔」，並推出「民主炒飯不加蔥」，扣除盈餘20％後捐出，未料引發酸民出征，惡意留言及負評，業者嚴厲譴責不實指控，已截圖報警提告，強調「網路不是可以留言不用負責的地方！」 （民眾提供）

2024/06/08 12:47

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國會擴權法案挑戰台灣人民的民主底線，宜蘭羅東知名「王記炒飯」表達反對立場，在店外懸掛布條「民主炒飯，不加蔥仔」，並推出「民主炒飯不加蔥」，扣除盈餘20％後捐出，未料引發酸民出征，惡意留言及負評，業者嚴厲譴責不實指控，已截圖報警提告，強調「網路不是可以留言不用負責的地方！」

「王記炒飯」反對國會擴權法案，上月還分頭前往台北場及宜蘭場活動聲援抗議，其中宜蘭場更免費提供40份炒飯作為物資支援，並在店外高掛「民主炒飯，不加蔥仔」，另推出民主炒飯，扣除盈餘20%捐贈給相關團體，以示抗議，不過此舉卻引發酸民出征，惡意在Google Map及官方臉書留言刷版。

對此，業者已截圖報案提告，並發聲明表示，「王記炒飯」不分黨派，僅是反對該法案，並呼籲立法院依照正常程序行事，而非無視程序、自我擴大權力。店內張貼相關海報，藉此抗議提出該法案的立法委員。

業者指出，然而有路過的臉書使用者，拍下店外照片後，在網上開玩笑說「不能加三星蔥嗎？」短短2天超過100多則分享及千餘則留言，其中不乏攻擊言論，這些言論對他們進行了毀謗、毀壞商譽、公然污辱與恐嚇，並故意在粉絲專頁或GoogleMap上留下惡意負評，不實指控讓他們非常憤怒。

業者說，他們將持續捍衛得來不易的民主，並嚴厲譴責任何破壞憲政體制的行為。歷史不應重演，「我們必須堅守民主的底線」。相關不實指控，亦將一一截圖報警提告，網路不是可以留言不用負責的地方，讓惡意留言者明白網路留言也需負起責任。

宜蘭羅東知名「王記炒飯」業者，嚴厲譴責酸民的不實指控，已截圖報警提告，強調「網路不是可以留言不用負責的地方！」 （業者提供）

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