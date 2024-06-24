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宜蘭肉品市場配合鐵路高架可望轉型 縣府評估委託新北或桃園代宰

宜蘭縣政府表示，肉品市場的屠宰業務，可評估委託新北或桃園代宰，再由縣府補貼豬農車資，現址可結合中興文創園區轉型產創專區。（資料照）

宜蘭縣政府表示，肉品市場的屠宰業務，可評估委託新北或桃園代宰，再由縣府補貼豬農車資，現址可結合中興文創園區轉型產創專區。（資料照）

2024/06/24 15:55

〔記者游明金／宜蘭報導〕配合宜蘭、羅東段鐵路高架，宜蘭肉品市場可望轉型。宜蘭縣政府表示，肉品市場的屠宰業務，可評估委託新北或桃園代宰，再由縣府補貼豬農車資，現址可結合中興文創園區轉型產創專區，解決長期以來被詬病的問題。

宜蘭肉品市場位在五結鄉學進都市計畫區內，建場至今約40年，設有拍賣場、電宰場、豬圈，採一元化處理流程，年屠宰量9至10萬頭，宜蘭豬源不足，有一半的豬隻是從桃園、中南部縣市調運過來。

長期以來，肉品市場被視為嫌惡設施；縣議員簡松樹說，肉品市場作業都在半夜，豬隻哀號不斷，不只擾民，也讓人難以平靜，還有血水污染，臭味不散，嚴重影響居民生活與地方發展。

簡松樹指出，多年來，他極力爭取肉品市場應遷場到利澤暨龍德工業區，工業區有污水處理設施，晚上作業人員少，是非常適合的地點，但縣府卻一再推拖，稱肉品市場不是工業區容許設置的產業類別，根本不用心，不想解決問題。

縣議員陳玉萍在議會提案，位在工業區的宜蘭縣利澤焚化爐將原地整建，焚化廠腹地那麼大約有3萬坪，把1/10提供給肉品市場使用，問題就能獲得解決，縣府應一併檢討，並積極與工業區協調，鐵路高架後，肉品市場遷場勢在必行，不能成為地方發展的阻礙。

縣府農業處長李新泰指出，有關肉品市場問題，短期積極在更新設備，提高屠宰品質，減少污染與噪音問題，但長期有3個方案在評估中，1、遷址工業區，但利澤工業區有限制產業類品，屠宰業無法進駐，龍德工業區未有類別限制，但目前無閒置空地，縣府只能持續追蹤；2、找適合地點異地重建，但這涉及地方反彈，可行性不高。

李新泰說，肉品市場就在中興文創斜對面，中間隔著鐵路，未來配合鐵路高架轉型確實有思考必要，第3個方案是考慮將屠宰業務委託桃園或新北代宰，對外縣市豬農比較方便，至於宜蘭豬農由縣府補貼車資，屠宰後再將豬運回宜蘭送到肉攤，不過相關細節配套都還待進一步協商。

李新泰表示，肉品市場若不再辦理屠宰業務，現址可結合中興文創園區的發展，轉型作為養豬產業的觀光工廠或其他產創專區，都是不錯方向，這也是縣府努力的目標。

宜蘭肉品市場年屠宰量9至10萬頭，宜蘭豬源不足，有一半的豬隻是從桃園、中南部縣市調運過來。（資料照）

宜蘭肉品市場年屠宰量9至10萬頭，宜蘭豬源不足，有一半的豬隻是從桃園、中南部縣市調運過來。（資料照）

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