委託外地代宰 宜蘭肉品市場可望轉型

宜蘭縣政府評估將肉品市場屠宰業務委由新北、桃園代宰，現址轉型為產創專區。（資料照）

2024/06/25 05:30

鐵路高架後 現址結合中興文創園區 發展產創專區

〔記者游明金／宜蘭報導〕配合宜蘭、羅東段鐵路高架，宜蘭肉品市場可望轉型。宜蘭縣府表示，肉品市場屠宰業務可評估委託新北或桃園代宰，再由縣府補貼豬農車資，現址可結合中興文創園區轉型產創專區，解決長期以來肉品市場被詬病的問題。

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建場40年 噪音、血水、臭味擾民

宜蘭肉品市場位在五結鄉學進都市計畫區內，建場至今約四十年，設有拍賣場、電宰場等，年屠宰量九至十萬頭，宜蘭豬源不足，有一半豬隻是從桃園、中南部調運過來；長期以來，肉品市場被視為嫌惡設施。

縣議員簡松樹說，肉品市場作業都在半夜，殺豬聲哀號不斷，不只擾民，更讓人難以平靜，還有血水污染，臭味不散，嚴重影響附近居民生活與地方發展，多年來，他爭取肉品市場遷場到利澤暨龍德工業區，工業區有污水處理設施，晚上作業人員少，是非常適合的地點，但縣府一再推拖，不想解決問題。

限制產業 屠宰業無法進駐利澤

縣議員陳玉萍在議會提案，位在工業區的宜蘭縣利澤焚化爐將原地整建，焚化廠腹地約三萬坪，把十分之一提供給肉品市場使用，問題就能解決，鐵路高架後，肉品市場遷場勢在必行，不能成為地方發展阻礙。

縣府農業處長李新泰指出，肉品市場就在中興文創斜對面，中間隔著鐵路，未來配合鐵路高架轉型確實有思考必要，目前有三個方案評估，一、遷址工業區，但利澤工業區有限制產業類品，屠宰業無法進駐，龍德工業區則無閒置空地，只能持續追蹤；二、找適合地點異地遷建，但這涉及地方反彈，可行性不高。

李新泰說，第三個方案是將屠宰業務委託桃園或新北代宰，對外縣市豬農比較方便，宜蘭豬農則由縣府補貼車資，屠宰後再將豬體運回宜蘭肉攤，相關細節與配套還待協商。

李新泰表示，肉品市場若不再辦理屠宰業務，現址可結合中興文創園區發展，轉型做為養豬產業觀光工廠或其他產創專區，都是不錯方向，也是縣府努力目標。

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