國民黨南澳鄉長被控性騷女課長 縣府評議性騷成立

國民黨籍宜蘭縣南澳鄉長李勝雄被控性騷女課長，縣府評議性騷成立。（取自南澳鄉公所官網）

2024/06/07 17:19

首次上稿16:23

更新時間17:19（新增李勝雄、女課長回應）

〔記者游明金／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣南澳鄉長李勝雄、宜蘭縣政府原住民事務所所長林志雷，被控涉嫌性騷擾南澳鄉公所女課長，縣府組成性騷擾申訴評議委員會調查，調查結果出爐，李勝雄、林志雷「性騷事件成立」，後續將依性別工作平等法等相關規定，移請權責單位依法裁處。

2人喊冤 決提申訴捍衛清白

對此，原民所所長林志雷喊冤，表示他會申訴捍衛自己權益與清白。南澳鄉長李勝雄則說，日前已前往說明清楚，希望相關單位能還他清白，針對調查結果出爐，待收到報告後，一定會提出救濟或申訴。

女課長：正義終獲伸張

女課長說，「我知道一定會成立」，因為她講的都是事實，正義總算獲得伸張，也還她一個公道，若有其他被害人，也希望能勇敢站出來，讓加害人不敢再肆無忌憚侵犯女同仁。

女課長在3月11日向縣府申訴，指控鄉長李勝雄從109年7月至111年5月，連續多次對她性騷；包括打LINE以調戲口吻問「有沒有想我？」、出差她單入住宿，李揚言晚上要去找她、敲她房門。

女課長出差與同事共乘公務車，鄉長卻質問課長：「妳為什麼要坐公務車，而不跟我坐遊覽車，是不是某同事比較大，妳比較喜歡」。甚至在女課長懷孕時質問：「我很生氣，為什麼妳肚子裡的小孩不是我的？」

至於林志雷，他曾任南澳鄉公所農政課課長、鄉公所秘書；女課長指控，110年3月，全國原住民運動會在宜蘭舉辦，林志雷滿身酒味強行環抱她，觸碰她的胸部、大腿、臀部、腰部及腹部等；還曾因公文收發揚言「要殺了她」。接著持續在鄉公所咆哮，恐嚇意味甚明，令她心生畏怖，隔日因過度害怕不敢上班。

課長說，她因性騷擾事件身心受創，差點流產，李勝雄、林志雷就是共犯結構，彼此包庇，行徑讓人作嘔，她害怕申訴後被利用權勢針鋒相對，這幾年一直隱忍，卻走不出創傷症候群。

李勝雄之前受訪曾坦言，喝酒後有時玩笑開比較大，課長如果不舒服，當時跟我們講一下，我們也會不好意思，但課長都沒有講，隔了那麼久，現才突然講這些，這樣子要怎麼去拿捏？林志雷則完全否認指控，不知道課長為什麼要「弄」他。

縣府今天下午公調查結果，經宜蘭縣政府性騷擾評議委員會審議，判定2件性騷擾事件成立。縣府表示，113年3月接獲涉性騷擾事件申訴案，即依本府性騷擾防治措施及申訴懲戒處理要點規定組成專案調查小組，為慎重釐清案情細節，召開多次調查會議，並於3個月內完成調查，提送縣府性騷擾申訴評議委員會審議。

縣府指出，此案經縣府性騷擾申訴評議委員會充分討論，依據經驗法則、論理法則綜合判斷而為共同決定，認行為人等部分言詞或行為使申訴人感覺被冒犯，基於保障工作權之性別平等及促進性別地位實質平等，認定本件性騷擾事件成立，將依性工法等相關規定移請權責單位依法裁處，並通知當事人。

宜蘭縣原民所所長林志雷。（取自宜蘭縣原民所官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法