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    傳8月成立原民處 宜蘭縣政府：今年有困難

    宜蘭縣政府朝成立原民處的方向研議。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣政府朝成立原民處的方向研議。（記者蔡昀容攝）

    2022/05/14 09:10

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣原住民族多功能會館訂8月啟用，外傳縣長林姿妙有意在當天宣布成立「原民處」。對此，縣府表示，確實在研議成立原民處，但涉及局處整併、業務調整、預算編列等工作，工程浩大，今年成立有困難。

    縣內原住民人口近2萬人，以南澳、大同兩個原民鄉為主；大同鄉縣議員陳傑麟說，宜縣每年原民預算可達3億元，業務繁重，但縣府原住民事務所屬於二級單位，統合業務能力有限，全台有原住民鄉的縣市，就宜蘭沒有一級主管機關，原民會也要求宜蘭縣儘速升級成立。

    陳傑麟認為，原住民族多功能會館即將落成，不只是辦公場所，也是部落大學、原民產業發展重要平台，希望啟用那天，縣府能宣布設立一級單位，宣示全面落實原民相關事務。

    員山鄉縣議員陳俊宇表示，除了原住民，宜蘭還有很多族群，例如客家人，縣府只設原民處，可能會讓其他族群感到「被忽略」，縣府要把其他族群一併考量，做詳細規劃和研擬。

    縣府秘書長林茂盛說，依據地方行政機關組織準則，宜縣21局處編制已滿，若要成立原民處，縣府須調整組織編制並報議會審議，縣府開過2次會議，討論哪些局處能夠整併，但尚無結果，今年8月甚至年底前，成立原民處有困難，但會朝成立原民處的方向持續努力。

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