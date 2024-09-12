為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    《桃園》桃園除蔓日 9/14來龍潭清除綠癌

    桃園市府今年至八月底為止，已移除8162公斤的小花蔓澤蘭。（桃市農業局提供）

    桃園市府今年至八月底為止，已移除8162公斤的小花蔓澤蘭。（桃市農業局提供）

    2024/09/12 05:30

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕小花蔓澤蘭是百大外來入侵種植物，因生長快速、繁殖力強，被稱為「綠色殺手」、「綠癌」，桃園市政府農業局與友達永續基金會，九月十四日將在龍潭區三水市民活動中心旁，合辦「除蔓樂活，永續森活」桃園除蔓日活動，邀六歲以上民眾參與，線上或現場報名均可（https://forms.gle/1aBnmCgCfu3vcqc79）。

    市府農業局長陳冠義表示，每年八月十五日至九月十五日為小花蔓澤蘭防治月，市府委託廠商清除，也教導社區民眾除蔓知識及技巧，前、去年共移除八九二八公斤，今年至八月底已移除八一六二公斤，保育生物多樣性的生態環境，需要大眾響應，活動當天有免費食農、環境教育活動，包括有機蔬菜的選別包裝、新鮮度辨識，與植物盆栽換盆體驗。

    農業局林務科長謝銘表示，小花蔓澤蘭喜濕且趨光性強，是多年生藤本植物，會纏繞覆蓋於樹木、植物造成死亡，其葉片呈三角卵型或心型，一天之內可快速生長廿公分，節間也可長出不定根，無性繁殖能力極強，難以根除。

    謝銘強調，清除小花蔓澤蘭的正確方法為以手工拔除根部，避免以割草機處理造成擴散，若無法清除蔓延攀附於樹上者，要拔除根部使其枯萎死亡，清除下來的小花蔓澤蘭必須收集裝袋，不可隨意棄置。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    桃園市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播