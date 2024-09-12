《桃園》桃園除蔓日 9/14來龍潭清除綠癌

桃園市府今年至八月底為止，已移除8162公斤的小花蔓澤蘭。（桃市農業局提供）

2024/09/12 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕小花蔓澤蘭是百大外來入侵種植物，因生長快速、繁殖力強，被稱為「綠色殺手」、「綠癌」，桃園市政府農業局與友達永續基金會，九月十四日將在龍潭區三水市民活動中心旁，合辦「除蔓樂活，永續森活」桃園除蔓日活動，邀六歲以上民眾參與，線上或現場報名均可（https://forms.gle/1aBnmCgCfu3vcqc79）。

市府農業局長陳冠義表示，每年八月十五日至九月十五日為小花蔓澤蘭防治月，市府委託廠商清除，也教導社區民眾除蔓知識及技巧，前、去年共移除八九二八公斤，今年至八月底已移除八一六二公斤，保育生物多樣性的生態環境，需要大眾響應，活動當天有免費食農、環境教育活動，包括有機蔬菜的選別包裝、新鮮度辨識，與植物盆栽換盆體驗。

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農業局林務科長謝銘表示，小花蔓澤蘭喜濕且趨光性強，是多年生藤本植物，會纏繞覆蓋於樹木、植物造成死亡，其葉片呈三角卵型或心型，一天之內可快速生長廿公分，節間也可長出不定根，無性繁殖能力極強，難以根除。

謝銘強調，清除小花蔓澤蘭的正確方法為以手工拔除根部，避免以割草機處理造成擴散，若無法清除蔓延攀附於樹上者，要拔除根部使其枯萎死亡，清除下來的小花蔓澤蘭必須收集裝袋，不可隨意棄置。

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