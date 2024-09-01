桃園中壢台一線中華路一段 車道調整

公路局北區養護工程分局中壢工務段於台一線桃園市中壢區中華路一段新劃設機車左轉專用道，提供機車族安全的待轉空間。（記者李容萍攝）

2024/09/01 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕台一線桃園市中壢區中華路一段毗鄰台鐵軌道，由於台鐵桃園段尚未地下化，機車族於台一線往八德區、元智大學方向，必須穿越鐵路平交道，上下班尖峰時段易受台鐵列車密集旅次影響，往往待轉得等候兩次的號誌時相，但台一線待轉格空間有限，形成數十輛機車溢出並佔用路肩的現象，除了待轉機車耗時耗油等候，長長車龍也對直行車道用路人形成危害。

公路局北區養護工程分局中壢工務段檢討現況台一線路幅寬度，近日利用路面重鋪，完成機車左轉專用道劃設，提供機車族安全的待轉空間。

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中壢工務段長陳群仁表示，台一線從內壢火車站往北車道調整方案，包括台一線原南下、北上各三車道（興仁路至成功路），調整方案將中央分隔島往北上方向遷移，讓出南下車道為三個車道，加上一個機車左轉專用道，北上車道調整為二個車道，加上一個機車左轉專用道。

改善方案為南下車道為三個車道，加上一個機車左轉專用道，北上車道調整為二個車道，加上一個機車左轉專用道，藉此改善尖峰時段受火車密集班次影響，降低外側車道的待轉機車與直行車輛碰撞風險。

市警局交通警察大隊統計，今年一至七月，中華路、興仁路口附近發生A2車禍九件（有人受傷或超過廿四小時後死亡的車禍），A3車禍十二件（車禍中沒有人員受傷或死亡，只有車損），籲請用路人遵守道路交通標誌標線號誌，依序行駛，以維護交通安全。

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