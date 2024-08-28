《桃園》桃捷綠線4站名「中正」 民進黨批威權崇拜

桃園市長張善政回應捷運綠線車站命名，指部分票選票數較高卻未被採用的站名，是因為有當地特殊的原因。（記者鄭淑婷攝）

2024/08/28 05:30

3綠委指惡搞民主機制 張善政：經評議委員會評估決定

〔記者林欣漢、鄭淑婷／綜合報導〕桃園市政府日前公布捷運綠線沿線車站名稱，多位民進黨市議員抨擊市府踐踏網路票選的民意，十七個車站竟有四站命名「中正」，未免太政治化；民進黨立法委員張雅琳、范雲、林月琴等人，昨天也批評桃園市長張善政惡搞民主機制，帶頭推廣威權崇拜。

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綠稱沒收民眾投票結果 踐踏民主

張善政回應說，捷運綠線各車站名稱，由評議委員會合議制審查通過，用「中正」等附近道路名稱做為捷運站命名，這符合慣例，在桃園、蘆竹區都有中正路、中正北路，就像台北捷運在忠孝東路、南京東路沿線，捷運站就是忠孝復興站或是南京復興站，「這是捷運命名的慣例，沒什麼好奇怪的，請大家不要多想。」

張雅琳指出，桃園市府的決策邏輯非常詭異，浪費行銷城市特色的絕佳機會，對於推廣地方特色或凝聚在地記憶毫無幫助，市府沒收民眾的投票結果，更凸顯對民主制度的不尊重。

張雅琳批評說，民主國家不會用公共設施來紀念威權獨裁者，全國以「中正」、「介壽」或「經國」為名的街路巷有三五五處，對昔日威權統治下的名稱，如今改名倡議已漸成為主流民意，但桃園市府卻逆時代而行，讓人懷疑張善政是否從民國六十年代坐時光機來上班。

范雲指無視轉型正義 籲重新命名

范雲也質疑張善政帶頭踐踏民主、搞威權崇拜，市府先假意徵詢民意，結果又不採納投票結果，操弄民主、踐踏民意莫此為甚，根據內政部統計，桃園市有六十五處「應處置但未處置的威權象徵」，名列全台各縣市最高，張善政完全不思考如何去除威權遺緒，反而增加以威權領袖為名的捷運站，無視轉型正義。

張：票數高未採用 有當地特殊理由

范雲說，桃園市民投票並未選出任何一個帶有「中正」的站名，可見市民都不希望捷運站以獨裁者為名，呼籲張善政重新命名，虛心接受轉型正義教育，不要帶頭踐踏民主。

張善政解釋，有些票數較高卻未採用是因當地的特殊原因，例如桃園夜市並非永久的桃園夜市位置，若干年後可能遷移，總不能在夜市遷移後又把捷運站名稱改掉；此外，藝文特區與旁邊的車站太近，因此把兩站名字合併，這些都有當地的特殊理由，經評議委員會審慎評估後做出最適切的決定。

民進黨立委林月琴（左二起）、張雅琳、范雲與桃園市議員魏筠（右二）、黃家齊（右一）、黃瓊慧（左一）召開「沒收捷運站名紀念獨裁者 張善政惡搞民主」記者會。（記者陳逸寬攝）

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