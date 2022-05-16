桃園》繡球花季 加碼賞金針花海

大溪金針花新秘境，即使天候不佳，仍吸引遊客走進花田賞花、打卡。（記者李容萍攝）

2022/05/16 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕復興區的台七桃花源休閒農業區（枕頭山商圈）及鄰近農場正值繡球花開季節，市府農業局自七日至六月五日辦理「桃園繡球花季」，但前兩天假日降雨不停，影響民眾出遊意願，繽紛的繡球花海只見零星遊客，讓花農好無奈；不過，位於復興區、大溪區交界的百吉休閒農業協會遊客中心旁整片金針花成為新秘境，即使天候不佳，仍吸引遊客冒雨走進花田賞花、拍花，入園盛況更勝於母親節假期。

農業局休閒農業科長林坤德表示，去年首屆「桃園繡球花季」開幕不久便因疫情而中途停辦，今年以「枕山覓徑」為主題規劃兩公里的賞花步道，這兩天因雨勢不歇，部分賞花步道有陡坡和泥濘，影響民眾步行賞花意願；而百吉金針花，因賞花區就位於百吉休區遊客中心（大溪區環湖路二段）旁，賞花點集中且地勢較平緩，加上有上百個停車位，天候因素對遊客賞花影響較低，兩休區都期盼接下來的週日能迎來好天氣，歡迎大家造訪繡球花季時，同時納入賞金針花行程。

新秘境 吸引不少賞花人

初登場的大溪金針花新秘境，一連兩週迎來賞花人潮，百吉休閒農業發展協會執行長黃國明說，將與大溪警分局協調休區的假日交通管制措施，另外，園區雖僅假日開放，但平日駐足外圍走廊、花田的欄杆外，仍可捕捉到黃金花海。

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