北區青少年活動中心 議員盼轉型運動中心

北區青少年活動中心外觀示意圖。（桃市府提供）

2022/05/13 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府斥資八億元在八德重劃區內設置「北區青少年活動中心」，主館「桃漾館」設計以創客、電競、AR為主，市議員呂林小鳳昨在市議會質詢直指地方反彈很大，希望轉型為運動中心；市長鄭文燦表示，「活動中心」並非「運動中心」，未來可視實際空間情況納入更多運動設施，也會評估在八德區設置第二的國民運動中心的可行性。

鄭文燦說，「北區青少年活動中心」規劃提供青少年更多的活動場域，並非運動中心，因此設計內容、走向與運動中心不同，地方希望納入攀岩、羽球場等，可視實際情況儘量納入。

市府青年事務局長陳冠穎表示，北區青少年活動中心內部設施會融入參與式精神，將透過社團分享、網路投票方式，讓年輕朋友選出喜愛的設施做為設置參考。

呂林小鳳說，北區青少年活動中心主館「桃漾館」最初由社會局業管，規劃設置保齡球館、攀岩場、溜冰場，戶外空間則規劃籃球等設施，以運動中心功能為主。

她說，青年事務局今年初接管業務後，「桃漾館」設計大變動，改設咖啡廳、書店、手創市集、創客空間、黑盒子劇場、生涯探索實驗室、電競比賽場地、AR/VR虛擬科技體驗專區，由於與原設計南轅北轍，也引發地方反彈，連年輕人都不喜歡。

「北區青少年活動中心」基地位於八德區廣興二路、長興一路口，共興建三棟樓，總經費八億元，於二○一八年九月動工，預估二年後試營運，但期間廠商倒閉造成工程延宕，目前主體工程已大致完工。

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