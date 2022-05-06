試劑有使用期限 鄭文燦籲勿囤積

桃園市長鄭文燦說明桃園疫情。（市府提供）

2022/05/06 05:30

〔記者陳恩惠／桃園報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情升溫，採檢需求激增，「家用快篩試劑販售實名制」四月底上路後，各健保特約藥局前大排長龍，且有人買不到，抱怨連連；桃園市長鄭文燦昨天強調，試劑有使用期限，請大家不要囤積，真的有需要再買，可參考健保快易通APP「家用快篩試劑地圖」，查詢市境四七七家藥局庫存量。

鄭文燦建議，實名制試劑販售守住每日供應的基本公平性，這是對的，但建議中央考量各地實際疫情，北北基桃最嚴峻，應增加配賦量，並於完成實名制徵用後，開放多元市售通路，如超商、量販店等，讓民眾就近方便購買。

鄭文燦說明市境特殊疫情，包括桃園區台灣表面黏著科技公司桃鶯廠全員一三九一人，累計本國籍員工、移工共卅三人確診；觀音生態科技公司九十五人含移工，PCR採檢後，有廿三人確診。

這兩家公司都得進行自我健康監測，除了快篩，入廠員工早中晚量測體溫、定時環境清消、人員分流辦公、避免群聚活動，確診移工須分區就地居隔，將健康、確診移工分開；已有職場群聚疫情的仁寶、欣興、華通等廠，應切實疫調並做居隔等處置，衛生局將會同勞動局去查察輔導。

下週 市府規劃3天疫苗專案接種

鄭文燦表示，下週還有疫苗配賦到地方政府，市府將規劃三天專案接種，目前桃市第三劑疫苗涵蓋率已逾六十二％、長者接種逾七十四％，整體仍須提升保護力。

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