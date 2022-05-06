為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    試劑有使用期限 鄭文燦籲勿囤積

    桃園市長鄭文燦說明桃園疫情。（市府提供）

    桃園市長鄭文燦說明桃園疫情。（市府提供）

    2022/05/06 05:30

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情升溫，採檢需求激增，「家用快篩試劑販售實名制」四月底上路後，各健保特約藥局前大排長龍，且有人買不到，抱怨連連；桃園市長鄭文燦昨天強調，試劑有使用期限，請大家不要囤積，真的有需要再買，可參考健保快易通APP「家用快篩試劑地圖」，查詢市境四七七家藥局庫存量。

    鄭文燦建議，實名制試劑販售守住每日供應的基本公平性，這是對的，但建議中央考量各地實際疫情，北北基桃最嚴峻，應增加配賦量，並於完成實名制徵用後，開放多元市售通路，如超商、量販店等，讓民眾就近方便購買。

    鄭文燦說明市境特殊疫情，包括桃園區台灣表面黏著科技公司桃鶯廠全員一三九一人，累計本國籍員工、移工共卅三人確診；觀音生態科技公司九十五人含移工，PCR採檢後，有廿三人確診。

    這兩家公司都得進行自我健康監測，除了快篩，入廠員工早中晚量測體溫、定時環境清消、人員分流辦公、避免群聚活動，確診移工須分區就地居隔，將健康、確診移工分開；已有職場群聚疫情的仁寶、欣興、華通等廠，應切實疫調並做居隔等處置，衛生局將會同勞動局去查察輔導。

    下週 市府規劃3天疫苗專案接種

    鄭文燦表示，下週還有疫苗配賦到地方政府，市府將規劃三天專案接種，目前桃市第三劑疫苗涵蓋率已逾六十二％、長者接種逾七十四％，整體仍須提升保護力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播