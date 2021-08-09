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    首頁　>　桃園市

    桃園親子館、泳池 明起有條件開放

    桃園市5個親子館明天起恢復服務，工作人員對教玩具進行清潔消毒。（記者陳恩惠攝）

    桃園市5個親子館明天起恢復服務，工作人員對教玩具進行清潔消毒。（記者陳恩惠攝）

    2021/08/09 05:30

    親子館僅供自由活動 泳課限10人以下 淋浴間供更衣不得淋浴 三溫暖、烤箱等仍禁止

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕中央流行疫情指揮中心發布自8月10至23日全國防疫仍維持二級警戒，市長鄭文燦昨天在防疫會議中表示，全市居家隔離人數已降至121人，市府推清零計畫、遏阻隱形傳播鏈有相當成效，評估決定親子館、公私立游泳池自10日起恢復服務，前者僅提供入館自由活動、後者有條件開放泳池及10人以下小班課程，只開放泳池旁的室外沖水設備，淋浴間僅供更衣不得淋浴，各區域環境需每2小時消毒1次；三溫暖、戲水池、烤箱等設施仍暫不開放，且須依循「桃園市二級警戒期間—運動場館開放營運指引」，落實防疫措施。

    親子館降載 落實防疫規定

    社會局長鄭貴華表示，親子館恢復服務必須依循「工作人員完成疫苗接種且滿14天或提供抗原快篩證明；入館人數降載每人使用2.25平方公尺（約0.7坪）；暫停親子活動、課程及外展活動；完成防疫管理查檢表並送社會局備查」等防疫指引重點，所屬大園、桃園、楊梅、八德及龜山5處親子館工作人員已在3天前完成疫苗注射、接種率達99.18％，同時也提供抗原快篩試劑供工作人員使用，另落實入館降載50％、室內不得超過50人、僅提供人員入館自由活動等防疫規範，社會局會督導各館完成查檢表。

    關懷據點等 評估後公告

    至於社區照顧關懷據點暨巷弄長照站、家庭照顧者關懷據點及長青學苑也可望逐步恢復服務，將研擬包括實名制、體溫及健康監測管理、使用人數降載、服務人員造冊並每月更新、二級警戒期間不得內用，改以外帶餐飲方式，暫停如卡拉OK等非必要活動，巷弄長照站不提供喘息服務等指引，恢復時間待評估後再行公告。

    泳池依場地等降載50％

    體育局長莊佳佳表示，中央公布「有條件開放公私立游泳池」，並訂定包括依據場地、水道長度管制容留人數降載50％、開放10人以下小班游泳教學課程、依入場人數彈性調整營業時間、維持社交距離，以及除入水外，場內（包含工作人員）仍須全程配戴口罩等，體育局將持續督導各公私立游泳池落實防疫規範等防疫指引；另為兼顧全運會游泳選手訓練及學校游泳團隊訓練需求，全市11座學校游泳池仍不開放，僅供選手訓練。

    學校泳池僅供選手訓練

    莊佳佳對「淋浴間開放須維持社交距離間隔」提出說明，將只開放泳池旁的室外沖水設備，淋浴間僅提供更衣不得淋浴，2名使用者中採取空一間的間隔方式維持社交距離，各區域環境需每2小時消毒1次。

    市長鄭文燦表示，桃園目前仍持續清零計畫，居隔者已下降至121位。（市府提供）

    市長鄭文燦表示，桃園目前仍持續清零計畫，居隔者已下降至121位。（市府提供）

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