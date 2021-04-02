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    首頁　>　桃園市

    桃園「泰美食光」開幕 泰式美食上桌

    2021年桃園泰美食光開幕，即起至30日邀民眾品嘗泰式美食。（記者鄭淑婷攝）

    2021年桃園泰美食光開幕，即起至30日邀民眾品嘗泰式美食。（記者鄭淑婷攝）

    2021/04/02 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市觀光旅遊發展協會整個4月舉辦「2021年桃園泰美食光」活動，號召飯店、泰式料理、商品等商家參與，昨在桃園喜來登飯店舉行開幕式，商家展示拿手料理及熱賣商品，活動期間會釋出消費優惠，邀請民眾來大啖泰式美食，感受濃濃的泰國風情。

    桃園市移工超過11萬人、新住民6萬人，異國美食及文化隨之引入，桃市觀旅協會理事長李三連說，活動緣起於他受泰國貿易經濟辦事處代表「通才」（THONGCHAI CHASAWATH）邀宴，品嘗到道地的泰國料理，因此提議舉辦美食節，通才大方出借辦事處的Mrs. Samrong廚師團隊，透過市府觀光旅遊局，徵求廠商共襄盛舉。

    參與商家包括泰香泰式料理、詠順小吃店、泰享吃、莎娃迪泰式料理、Tlai大佬泰式廚房、桃園喜來登酒店、佶洋貿易股份有限公司、Vorfur臥佛牌等；泰國貿易經濟辦事處主廚今天到後天在桃園喜來登酒店擔任廚藝DIY教室導師；泰國觀光局協助借展特色文物、傳統服飾，還提供抽獎禮品。

    市府秘書長黃治峯、議長邱奕勝、通才等人與會宣傳，黃治峯穿上廚師服與Mrs. Samrong製作泰式涼拌水果，和與會者分享；通才建議活動年年舉辦，讓台灣觀光旅遊經濟更好。

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