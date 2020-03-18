桃園13停車場動工 將增4千汽車位

文昌公園地下停車場預計今年九月完工，目前正加緊趕工。 （記者謝武雄攝）

2020-03-18 05:30:00

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府爭取前瞻計畫設置停車場，申請廿一件、已核准十四案，集中在桃園、中壢、平鎮、楊梅、八德、龜山等都會區，除了桃園區中正公園地下停車場因周遭住戶有意見而暫停，其餘十三案可提供約四千個汽車、二千個機車停車位，補助金額約十八億元，均已動工，九月起將陸續完工。

中央補助18億元 另有2千個機車位

市府交通局昨天於市議會進行工作報告，市議員劉曾玉春針對前瞻計畫停車場的進度質詢表示，這些停車場多是配合捷運綠線工程，具大眾運輸系統轉乘效益，例如桃園區文昌公園停車場可解決桃園火車站周邊停車問題，市立圖書館總館地下停車場位於藝文園區，捷運綠線也在此設站，而捷運綠線已經開始在桃園區中正路施工，路邊停車位驟減，這些停車場若能早日完工，可解決周遭停車需求。

在桃園中壢平鎮楊梅八德龜山等都會區

交通局長劉慶豐指出，十三處的停車場工程中，有十處為地下停車場，分別是桃園區文昌公園、桃園市立圖書總館、桃園區武陵高中專科大樓、中壢國小、中壢區文化公園、平鎮區新富公園、平鎮區文化公園、楊梅區公所行政大樓、八德區北景雲運動中心、八德區北區青少年活動中心，另有桃園區廈門街、龜山區停十八、桃園區殯葬園區三處為立體停車場設計。

文昌公園地下停車場 預計9月完工

十三座停車場總計桃園區有五座，中壢、平鎮、八德各兩座，楊梅、龜山各一座，目前均已動工。其中文昌公園停車場預計九月完工，可提供汽車停車位三一七格、機車停車位二五○格；平鎮區文化公園年底完工，可提供二三二汽車停車位，中壢區文化公園也將於年底完工，可提供三二九個汽車停車位。

扣除暫停施工的中正公園地下停車場，十三個停車場可提供汽車停車位四○九二格、機車停車位一九三八格，工程經費四十一．九億元，中央補助十八．○二億元。

劉慶豐說，市府除了利用公園、學校闢建公共停車場，也結合圖書館、運動中心及行政大樓等公共設施，於興建之際擴大停車場規模，提供更多停車空間。

交通局另向中央提出文化局廣場、中壢區中正公園、復興角板山停車場、中壢區停十停車場、龍潭區停二停車場、蘆竹區河濱公園、中壢區中正里停車場等七案，因前瞻計畫預算用罄，仍持續爭取中央補助。

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