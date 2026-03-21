龜山工地福利社獲利驚人 竟遭幫派分子連續砸店

疑似竹聯幫某堂副堂主，衝到工地福利社內砸店。（警方提供）

桃園市龜山區靠近捷運A7站一處工地福利社，由於合夥經營糾紛，傳出竹聯幫某堂劉姓副堂主幫股東妻子出面，帶著小弟砸店。據悉，劉因不滿對方拆夥，打算獨吞福利社的利潤，雙方談判沒有結果；由於福利社三番兩次遭到騷擾甚至攻擊，目前提出毀損、傷害告訴，警方已派員到場調查，傳訊兩造到案說明，因涉及幫派組織犯罪，警方將全案定調為組織犯罪，並報請檢察官指揮偵辦。

警方調查，這間位於桃園龜山的工地福利社於前年7月開工，每月營業額約150萬元，以販賣菸酒、飲料、泡麵、檳榔及威士比等提神飲料為主，獲利約2、3成，原本劉妻出資並不涉入經營，後來劉姓副堂主插手經營，甚至在群組中發號施令，雙方於今年1月拆夥，卻傳出劉姓副堂子砸店，研判是劉不滿沒有分紅，才動手砸店警告。

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警方從被害人提供的監視器畫面，發現疑似劉姓副堂主帶著一群人，戴口罩進入貨櫃屋搭建的工地福利社，與櫃台女店員交談後要求對方離開，隨即砸店將桌上物品全數推落地面，菸架、牆邊櫃子被拿起重摔，另有黑衣男子站在櫃台前大聲叫囂，拿著菸灰缸作勢攻擊，當時店外大批人馬聚集。

據悉，很多工地施工過程擔心有「兄弟人」來找砸，會將工地福利社給特定對象或有背景的人來經營，也可省去兄弟人來找麻煩，工地福利社雖然只販賣簡單的飲料、菸酒、泡麵、檳榔及威士比，但獲利不差。

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