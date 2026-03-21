台中烏日警分局首辦家庭日 出動最萌警力傳承榮耀

烏日分局今天舉辦專屬警察同仁及家屬的「小小波麗士榮耀體驗營」，讓小朋友和家人了解爸爸、媽媽的工作環境和內容。（記者陳建志翻攝）

警局舉辦的小小波麗士營隊深受歡迎，為體恤同仁平日辛勞，也讓家中小朋友認識爸爸、媽媽平時工作的內容和辛勞，台中市警局烏日分局今天首度舉辦專屬警察同仁及家屬的「小小波麗士榮耀體驗營」。擔任警察的爸爸、媽媽們難得卸下嚴肅的執勤面孔，與孩子們在工作場域留下美好的親子回憶，場面溫馨。

烏日分局長謝博賢表示，今天舉辦家庭日是為了增進警眷對警察工作的參與感與認同感。這不僅是親子時光，更是在孩子心中植下正向的人生觀。期許孩子們未來能像父母一樣，為社會治安、交通奉獻心力，讓這份警察榮耀代代相傳。

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今天的體驗營，參與的警眷子女都換上小小警察制服化身「萌警」，小朋友們親手學習按捺指紋辨識，並穿戴警用裝備，體驗父母執法專業。還騎乘超萌的小哈雷機車，在遊戲中學習「車輛慢看停、行人停看聽」及預防「大型車內輪差」等重要觀念。

防治組家防官別出心裁，設計「歡樂轉盤」遊戲，將識詐與婦幼安全宣導融入其中。針對「假投資」、「假檢警」及「網拍詐騙」提供防詐撇步，並教育兒少正確的網路交友觀念，強調「拒絕拍攝及傳送私密影像」。

因警察工作要輪班，經常日夜顛倒，常因勤務而錯過孩子成長的重要時刻，吳姓員警就說，這是第一次帶家人踏入辦公環境，讓孩子了解父母的工作內容，進一步增進彼此的理解與支持。現場更有三代同堂的許阿嬤帶著孫子前來，看著孫子穿上警察制服帥氣巡邏，直呼是非常有意義的兒童節禮物。

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