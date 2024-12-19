龍潭2新公托將招24名嬰幼兒 明起線上報名

桃園市公設民營龍潭凌雲社區及龍潭三坑社區公共托育家園，將招收設籍桃園市、滿2足月至未滿2歲的嬰幼兒各12名，圖為龍潭凌雲社區公共托育家園。（記者黃政嘉攝）

2024/12/19 16:12

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市公設民營龍潭凌雲社區及龍潭三坑社區公共托育家園，今天上午於凌雲國中聯合開幕，這2處公托家園，是桃園市第52、53處，也是龍潭第3及4處的公設民營公共托育設施，各招收設籍桃園市、滿2足月至未滿2歲的嬰幼兒各12名，每月收費9000元，明天開放線上報名登記至明年1/3下午4點止。

龍潭凌雲社區公共托育家園位於凌雲國中，龍潭三坑社區公共托育家園位於三坑國小，皆由市府委託「桃園市嬰幼兒教保協會」經營管理，民眾若有送托意願，自明天中午12點起，可至桃園育兒資源網線上報名登記，或至2處托育家園請托育人員協助線上預約報名，至明年1/3下午4點截止報名；明年1/6上午10點進行抽籤，抽籤結果當天公布於兩處公共托育家園門口、臉書、桃園育兒資源網。

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市長張善政表示，今天一口氣在龍潭開幕了2處公共托育家園，加上龍潭八德托嬰中心、中山社區公共托育家園，龍潭目前共有4處公設民營公共托育設施，當然桃園也在快速成長，未來市府還會繼續努力，在適當的地方跟學校配合，設立更多的托嬰、托幼。

市府婦幼發展局長杜慈容表示，桃園市府今年至今，已完成設置9處公托家園，預計年底前再於楊梅增加1處，總計至今年底可提供1778名收托，並且持續輔導私立托嬰中心及居家托育人員，持續建置公共托育設施及推動準公共托育服務，打造友善育兒、支持家庭的幸福願景。

桃園市公設民營龍潭凌雲社區及龍潭三坑社區公共托育家園，今天上午於凌雲國中聯合開幕。（記者黃政嘉攝）

市府婦幼發展局長杜慈容表示，桃園市府今年至今已完成設置9處公托家園，預計年底前再於楊梅增加1處，總計至今年底可提供1778名收托。（記者黃政嘉攝）

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