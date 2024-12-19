涉貪污案首出庭 鄭文燦消瘦現身全程不發一語

前海基會董事長鄭文燦（中）被控在桃園市長任內，涉於「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」區段徵收案收賄，桃園地方法院今天上午9點半召開準備程序庭審理，鄭搭車提早抵達地院報到，下車後沒有回應媒體「市長最近還好嗎」、「還是會做無罪答辯嗎」等問題，直接進入地院。（記者陳璟民攝）

2024/12/19 10:06

〔記者陳璟民／桃園報導〕前海基會董事長鄭文燦被控在桃園市長任內，涉於「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」區段徵收案收賄，桃園地方法院今天上午9點半召開準備程序庭審理，鄭搭車提早10多分鐘抵達地院門口，下車後，對於媒體詢問「市長最近還好嗎？」、「還是會做無罪答辯嗎？」等，他都沒有回應，直接進入地院報到出庭。

鄭文燦今天上午搭乘黑色休旅車，著黑色外套、長褲、鞋子，戴著口罩，於9點17分抵達桃園地院門口，自行開車門下車，身形相較市長任內消瘦，穩步走進地院，未回應媒體提問。

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鄭文燦被控涉嫌收受「林口特定區工五工業區」東側9.12公頃農地地主組成重劃會行賄500萬元，桃園地檢署偵辦於今年7月5日傳喚到案，歷經地院2度交保、檢方2度抗告，於7月11日被裁定羈押禁見。

檢方偵查終結，在8月27日將鄭文燦及前台塑集團總管理處總經理楊兆麟、前台塑集團總管理處副總經理侯水文、重劃會主委廖俊松及其兒子10名共犯提起公訴，其中，檢方對鄭依涉嫌職務上行為收賄罪起訴，並具體求處12年重刑。

前海基會董事長鄭文燦（中）被控在桃園市長任內，涉於「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」區段徵收案收賄，桃園地方法院今天上午9點半召開準備程序庭審理，鄭搭車提早抵達地院報到。（記者陳璟民攝）

前海基會董事長鄭文燦被控在桃園市長任內，涉嫌「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」區段徵收案旁，私有農地地主自辦市地重劃案中收賄，桃園地院昨開準備程序庭，圖為鄭出庭後要步出法院。（記者陳璟民攝）

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