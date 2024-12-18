五月天桃園開唱捐贈復康巴士 Q版頭像成美麗風景線

五月天捐贈的復康巴士，貼著可愛的頭像也成為美麗的風景線。（記者謝武雄攝）

2024/12/18 12:49

〔記者謝武雄／桃園報導〕天團五月天即將在樂天桃園棒球場舉行跨年演唱，為感謝市府在交通和維安上協助，天團決定捐贈兩輛高頂復康巴士，每輛價值230萬元，事實上，五月天從2018年起就陸續捐贈復康巴士給桃園市政府，連同這2輛已經捐贈15輛復康巴士，而五月天捐贈復巴貼上5個可愛頭像，也是另一道美麗的風景線。

市長張善政今主持市政會議時提到，五月天於2018年捐贈5輛復巴、2020年又捐贈5輛、2023年捐贈3輛，連同這次捐贈的2輛復巴共15輛，也使得桃園復康巴士數量累積至198輛，未來仁海宮、獅子會等單位還會捐贈，使得桃園復康巴士即將突破200輛規模。

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他說，以往身心障礙朋友常有預約不到復巴情形，經社會局整合後，進入南北區調度系統，車輛可以互相支援大大提升服務效率，希望能為需要復康巴士接送的身心障礙者和長者提供更好的服務。

社會局長陳寶民表示，此次捐贈的高頂復康巴士可為行動不便的身心障礙朋友提供更便利的交通服務；目前桃園市身心障礙者人數已逾9萬人，中重度以上者約3萬人，今年1月至11月服務趟次達35.7萬趟次，較去年同期成長5.75％，此次捐贈復康巴士是全市第197、198輛，預計明年可投入北桃園區營運車隊。

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