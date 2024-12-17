平鎮環南路二段、中豐路口交通優化改善 提升通行效率與安全

桃市府交通局於平鎮區環南路二段及中豐路口，增設環南路左轉附加車道，並導入新式中央分隔柔性安全護欄，提升道路通行效率與行車安全。（桃市府交通局提供）

2024/12/17 19:53

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市平鎮區環南地下道因鐵路地下化，封閉部分車道，造成周邊交通壅塞，市府交通局於環南路二段及中豐路口進行交通優化改造，包括打除中央分隔島，增設環南路左轉附加車道，並導入新式中央分隔柔性安全護欄，12/10完工後，提升道路通行效率與行車安全。

交通局長張新福表示，環南地下道於今年8/24因鐵路地下化工程封閉雙向各一車道以來，周邊交通壅塞情況加劇，為迅速緩解路口壅塞，交通局邀集施工單位鐵道局及市府養工處共同協力推動改善計畫，拆除中央分隔島增設左轉附加車道，不僅提高路口通行容量，更為左轉車輛提供專屬停等空間，有效減少後方直行車流的影響，提升行車安全與效率。

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張新福說，經調查環南路往內壢方向的車道調整前後，每小時通過的車輛數，由原本的1219輛，增至1285輛，提升幅度達5.4%，此外改採新式中央分隔柔性安全護欄，此護欄具更高的強度、耐衝擊性及延展性，除分隔對向車流，即使車輛高速撞擊時，高延展性的特性使護欄不易破損斷裂，能有效降低因撞擊造成駕駛及乘客的身體傷害程度，夜間的反光效果，也能提醒用路人注意路況，未來將持續監控路口運作情形，適時進行優化，確保用路人享有更順暢、安全的交通環境。

桃市交通局長張新福說，新式中央分隔柔性安全護欄，具更高的強度、耐衝擊性及延展性，能有效降低因撞擊造成駕駛及乘客的身體傷害程度。（桃市府交通局提供）

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