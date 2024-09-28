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    首頁　>　桃園市

    「山陀兒」颱風襲台！桃園9處預佈12台抽水機 開放領取砂包

    桃園市政府在易淹水地方設置抽水機以備不時之需。（水務局提供）

    桃園市政府在易淹水地方設置抽水機以備不時之需。（水務局提供）

    2024/09/28 17:55

    〔記者謝武雄／桃園報導〕熱帶性低氣壓「TD22」已增強為颱風「山陀兒」，預估下週二、三對桃園市產生最大影響，為避免強降雨積淹水風險，桃園市政府召開防汛整備會議，針對全市9處易淹水地區預佈12台抽水機，另開放民眾可向里長、區公所登記領取砂包，數量最多10包，汛期結束後，區公所會協調各里辦公室公布砂包回收地點、時間，供民眾自行堆置，再由公所統一回收。

    水務局長劉振宇表示，防汛整備會議後已通知轄管相關興建中工程、山坡地開發案件等完成各項整備作業，確保施工圍籬固定、砂包堆放等，另針對全市9處易淹水地區預佈12台抽水機，包含龜山區公滯一、公滯四、文明路與文化一路口，中壢區吉林三路與松江南路口、自強三路與自強七路口，桃園區桃鶯路與興隆街口、興邦路與大智路口，八德區茄苳路91巷及楊梅區梅獅路1段191號。

    至於地下道及道路側溝部分，則由環境管理處、養護工程處於鋒面來臨前進行巡檢，也呼籲市民做好防颱準備，位處低窪地區或鄰近河川區之住戶請提高警覺，並加強檢視住家周邊排水溝是否淤積或雜物遮蓋排水溝格柵情形，避免排水不及造成住家發生積淹水情形。

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