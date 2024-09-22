豪雨釀災！中壢中新地下道積水逾半個輪胎 前後站交通一度中斷

桃園中壢因豪雨導致中新地下道積水逾半個輪胎，前後站交通一度受阻。（莊英起提供）

2024/09/22 20:09

〔記者李容萍／桃園報導〕受熱帶性低氣壓及低壓帶影響，環境不穩定，全台易有短延時強降雨，中央氣象署於今（22）日下午2點針對全台「16縣市」發布豪大雨特報，其中位於桃園市中壢區，通往中壢火車前後站的中新地下道，稍早傳出積水災情，中壢區東興里里長莊英起中午12點45分獲報抵達現場，見地下道積水逾半個輪胎，許多機車冒險通過，不久地下道水位警戒線的警鈴大作，他立即配合中壢警分局中壢派出所員警拉起管制線禁止車輛通行，直到下午1點35分雨勢稍歇、水位下降，才解除管制，恢復車輛雙向通行。

無獨有偶，鄰近的東興街18號至78號雙號側溝水洩到馬路，莊英起說，居民反映以前不會淹水，質疑當地沿線正進行機場捷運A23車站、桃園鐵路地下化施工，可能施工改變原排水系統導致淹水，幸好鄰長第一時間就通報里辦公處協助處理，此次的積水相關車站改建工程和捷運工程局在第一時間都沒有派人到場處理和了解原委，讓居民抱怨實有不該。

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另外，受今天下午強降雨影響，中壢區部分道路因積水濺起大水花，有民眾開車行經中壢區自強一路時，發現中壢工業區竟淹水，畫面中可見，滾滾黃泥水佔滿整條道路，汽機車小心翼翼行駛，同時伴隨著陣陣水花，甚至水淹到人行道一半的高度，民眾也抨擊該路段每逢大雨都會淹水，排水系統根本沒做好，道路旁樹葉都會塞進排水溝。

桃園中壢因豪雨導致中新地下道積水逾半個輪胎，前後站交通一度受阻。（莊英起提供）

桃園中壢因豪雨東興街18號至78號側溝水洩到馬路。。（莊英起提供）

有民眾開車行經中壢區自強一路時，發現中壢工業區竟淹水，畫面中可見，滾滾黃泥水佔滿整條道路。（取材臉書「大內壢生活分享一在內壢」）

受今天下午強降雨影響，中壢區部分道路因積水約半個輪胎。（取材臉書「我是中壢人」）

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