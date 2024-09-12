中壢新明市場完成整頓 分隔島燈飾成打卡熱點

中壢明德路分隔島設置月亮、兔子、星星、與麥穗等燈飾。（記者李容萍攝）

2024/09/12 23:21

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區「新明公有零售市場」周邊明德路、民權路巷弄，長期被攤商佔用人行道和慢車道擺攤營業，道路中央分隔島堆置各式攤架、紙箱和垃圾，挨批「都市之瘤」；市府8月6日分3階段鐵腕整頓，經濟發展局並於分隔島設置燈飾，今晚完成試燈，將一路亮到年底。

經發局市場科長廖振宏說，8月6日迄今晚市府團完成明德路道路環境清理、滅鼠、路樹修剪、分隔島土壤置換、鬆土、路燈開關箱更新及改善、分隔島植栽補植，警察局及相關單位共取締違規停車418件、違規攤販27件、驅離違規停車13件、違規停車拖吊汽車1輛、機車5輛、垃圾量及資收量共4984公斤。現每日除由警察局與環保局派員巡查，也不定期不定時與前述單位聯合稽查，以維持執行成果。

適逢中秋節，市府經濟發展局也在分隔島設置月亮、兔子、星星、與麥穗等燈飾，並在新明市場前設置拍照打卡點，今晚完成試燈，即日起亮燈時間為晚上6點30分至隔日清晨5點。

在地舊明里長羅善婷表示，市府團隊這次鐵腕整頓新明市場在地當然支持，與過去的雜亂市容相比，如今街道和人行空間變寬敞，汽機車也不能違規停車，少了違法攤商也連帶造成前來購買人潮略減少，不過凡事都有利弊，環境乾淨大家樂見。這幾天分隔島搭配中秋節主題試燈，里民驚嘆「新明市場變漂亮了！」

市警局交通大隊大隊長李維振說，過去新明市場因湧進的車流和市場採買民眾爭道險象環生，警方將持續配合聯合稽查，強力取締佔用道路及製造髒亂的違規攤販，還路於民，也還給市民良好的生活環境，並針對設攤範圍、交通動線及環境清潔問題進行改善，維持新明市場整潔及交通順暢。

中壢明德路分隔島設置月亮、兔子、星星、與麥穗等燈飾。（記者李容萍攝）

市府在新明市場入口處設置愛心打卡區。（記者李容萍攝）

桃市警局交通大隊持續於新明市場外場，和周圍道路進行違規車輛拖吊。（記者李容萍攝）

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