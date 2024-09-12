桃園幼兒園女童不午睡出聲遭呼巴掌 園方竟只要施暴師寫悔過書

桃園又發生虐兒案，幼幼班小朋友遭幼保員摑掌，滿臉紅腫、傷痕累累。（市議員黃瓊慧提供）

2024/09/12 14:05

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員黃瓊慧今在臉書爆料，桃園區某私立幼兒園幼幼班李姓教保員，疑因女童（化名小葵）不午睡、發出聲響，竟出手呼女童巴掌，導致臉部紅腫傷痕累累，阿嬤下課接小葵回家時才發現不對勁。

教育局：教保員不入班、最重終身不得入園服務

教育局回應，事發時已完成調查，已令該園立即調整老師職務並暫停入班，後續將儘速開會審議，最重懲罰則是終身不得於幼兒園服務。

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教保員喊冤 稱只是關心小孩

被指控施暴的李姓教保員喊冤，強調當時只是關心小孩，幫小孩蓋被子和調整口罩，並沒有打人，傷痕怎麼來的她並不知道，至於悔過書是園方要求，內容也是配合園方所寫，並非她的本意。

教育局副局長賴銀奎表示，教育局於11日晚間接獲通報後，立即進行初步瞭解、調閱錄影畫面並聯絡幼兒園與家長，今日上午已派員到園查察與訪談幼兒園相關人員，由於的確有摑掌行為，後續將儘速召開審查小組與認定委員會審議，若違反教保服務人員條例第33條有體罰、不當管教者，裁罰幼兒園6000元以上、6萬元以下、該名教保員則是6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並審酌認定該教保員1至4年或終身不得於幼兒園服務。

黃瓊慧表示，小葵的阿嬤到服務處投訴，小葵在幼幼班上課，因為中午不睡覺被教保員打巴掌，導致臉部紅腫，她陪阿嬤到幼兒園看監視器畫面，結果看到教保員走到小葵睡覺的位置動手打了好幾下巴掌，而幼兒園居然拿出老師的「悔過書」要求家長原諒、再給她一次機會。

黃瓊慧認為，園方請老師寫悔過書、請求家長原諒，這種處理方式很不適當，根本是息事寧人，且教保員還在上班也沒停職；據悉，李姓教保員悔過書中，表明自己違反職業道德，背離應當提供的專業標準，對此感到非常後悔和自責。

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