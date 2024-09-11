9/14桃園除蔓日 市府邀民眾一起來龍潭除綠癌

桃市府今年至8月底為止已移除8162公斤的小花蔓澤蘭。（桃市農業局提供）

2024/09/11 23:07

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府農業局今年與友達永續基金會合作辦理「除蔓樂活、永續森活」桃園除蔓日活動，小花蔓澤蘭為世界百大外來入侵種，因生長快速、繁殖力強之特性，有「綠色殺手」之稱，市府週六（9/14）早上9點在龍潭區三水市民活動中心旁土地，邀集民眾共同除蔓。

農業局林務科長謝銘表示，小花蔓澤蘭喜濕且趨光性強，作為多年生藤本植物，會纏繞覆蓋於樹木、植物，造成死亡，其葉片呈三角卵型或心型，1天之內可快速生長20公分，此外節間也可長出不定根，無性繁殖能力極強，因此難以根除。

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謝銘分享，清除小花蔓澤蘭的正確方法為以手工拔除根部，攀附於樹上的小花蔓澤蘭若無法清除，也要拔除根部後才可使其枯萎死亡。拔除後的小花蔓澤蘭則需收集裝袋，不可隨意棄置，才能徹底清除。避免以割草機處理而造成植物體擴散並蔓延。

農業局長陳冠義表示，每年8月15日至9月15日為小花蔓澤蘭防治月，市府委託廠商清除小花蔓澤蘭及教導社區民眾除蔓知識及技巧，2022、2023年共移除8928公斤，今年至8月底止已移除8162公斤，清除外來種及生物多樣性保育，需社會大眾參與響應，週六當天還有免費食農、環境教育活動，包括有機蔬菜的選別包裝、新鮮度辨識，與植物盆栽換盆體驗，活動可現場或線上報名。

小花蔓澤蘭為世界百大外來入侵種，生長快速、繁殖力強。（桃市農業局提供）

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