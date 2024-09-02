假觀光真賣淫！跨國集團「一條龍」仲介攬客…桃警逮13名外籍女

桃園市警局平鎮警方執行靖黃專案查獲妨害風化30案件38人，13名外籍女子持觀光護照來台賣淫。（警方提供）

2024/09/02 00:53

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警察局平鎮分局7、8月強力執行「靖黃專案」，全面掃蕩躲藏社區公寓大樓養生會館、色情工作室賣淫女子，以淨化社會善良風俗，專案期間共查獲妨害風化案30件、38人，其中查獲泰籍、越南籍等外籍女子13人，是來台假觀光真賣淫，訊後已移請桃園市專勤隊收容後遣返。

平鎮警方近日接獲業者利用網路論壇及社群軟體刊登色情廣告宣傳，循線在平鎮工業一路、南豐路，查獲26歲及30歲兩名泰籍女子持觀光護照來台賣淫，當場查獲保險套等證物，以及在平東路一公寓查獲另一泰籍女子t從事色情交易，該外籍女子均坦承持觀光護照來台工作或探親名義入境後從事色情交易賺錢。

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警方發現所查獲的外籍女子，均是被跨國集團招攬持觀光簽證來台，直接入住旅館或公寓，利用社群軟體或網路論壇大肆宣傳，「一條龍」模式從事色情性交易，警方這段期間「掃黃」，共查獲妨害風化案30件、38人，其中泰籍女子11人及越籍女子2人，另本國籍男女25人，分別依社維法罪嫌裁罰，外籍女子訊後移送桃園專勤隊辦理收容遣返。

平鎮警方強調，為杜絕色情業者暗藏社區，將持續針對轄內KTV酒店、養生會館、樓鳳工作室及黑道幫派圍事營業的特種行業與治安顧慮場所等處所，全面清查轄內非法從事性工作女子並加強查緝，除執行警察局規劃一個月的靖黃工作，希望透過強力的查緝作業，淨化轄區治安。

桃園市警局平鎮警方執行靖黃專案查獲妨害風化30案件38人，13名外籍女子持觀光護照來台賣淫。（警方提供）

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