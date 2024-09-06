桃園鐵路地下化中路車站動工 耗資163.6億、2030年完工

中路車站動工儀式在桃園區忠孝公園舉行，由交通部鐵道局長楊正君、桃園市副市長王明鉅帶領與會人士執鏟。（記者謝武雄攝）

2024/09/06 22:13

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園鐵路地下化相關工程進行中，交通部鐵道局今舉行中路車站工程動工儀式，中路車站經費約163.6億元，將興建為地下2層車站，預計2030年完工，每天運量約1萬1千人次。

配合桃園鐵路地下化工程，除原有桃園、中壢、內壢車站改建外，並增設鳳鳴、中路、桃醫、中原及平鎮站，繼平鎮、中壢、桃園站、中原站相繼動工，今天中路車站工程也動工。

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動工儀式在桃園區忠孝公園舉行，由交通部鐵道局長楊正君、桃園市副市長王明鉅帶領與會人士焚香祝禱、執鏟動土後完成開工儀式；楊正君致詞時表示，桃園車站為全國運量第2的車站，每天出入達5萬3千人次，第3則是中壢站4萬7千人次，連同內壢站共12萬人次，是台鐵60萬人次運量的兩成，中路車站預計2030年完工啟用，預計每日可分流旅客1萬1千人次，不僅可解決當地長期交通壅塞困境，也可帶動沿線都市發展。

王明鉅則表示，在中央與地方攜手合作下，桃園鐵路地下化今年有4個車站決標並相繼開工，總金額逾600億元，未來鳳鳴至平鎮間有8個車站，讓鐵路捷運化，才能紓解台一線交通問題。

鐵道局簡報指出，中路車站位於桃園區國際路1段與宏昌十三街口處，鄰近桃園1-4號生態埤塘公園，因此設計以「賦水之行」為主軸，儘量讓車站整體公園化及活潑化，出入口採大面積的挑空設計引進自然光，地面層設置多功能廣場供地方舉辦活動，創造「休憩、水意及新宜居」的車站新特色。

據悉，中路車站由中興工程顧問公司設計監造、皇昌營造公司施工，除設置地下二層車站外，另包含臨時軌路基、排水、擋土牆、電力桿基座、電纜槽、軌道，明挖覆蓋單孔箱型隧道等工程。

桃園鐵路地下化，北起新北市鶯歌區鳳鳴陸橋南至桃園市平鎮區台66線，將設置8座車站，其中桃園、內壢、中壢為改建，新設鳳鳴、中路、桃醫、中原、平鎮車站，全長17.9公里。

中路車站動工儀式在桃園區忠孝公園舉行，由交通部鐵道局長楊正君、桃園市副市長王明鉅帶領與會人士焚香祝禱、祈求工程順利。（記者謝武雄攝）

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