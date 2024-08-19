警查獲越籍女大生涉陪酒賣淫 教育部：依規定查處

北市警查獲越籍女大生陪酒， 教育部今回應表示，依規定查處。（記者林曉雲攝）

2024/08/19 16:29

〔記者林曉雲／台北報導〕台北市中山警分局查獲涉嫌陪酒賣淫的3名越籍女大生，警方表示會通知校方及教育部，讓教育部審核後進行裁罰，女大生將面臨3萬至15萬元罰鍰，若遭取消就學簽證將會被遣送回國。教育部今日回應表示，如接獲外國學生涉不當事件，將先函請學校查處，依相關規定處理，並與內政部移民署專勤隊合作。亦即如查證屬實，學校予以退學，移民署廢止其居留許可，女大生必須儘速離開我國。

教育部說明，為避免所有的外國學生來台從事違法情事，會從3個面向處理，源頭先把關，督導各校在招收外國學生時應審核財力及語文能力，依外國學生來台就學辦法，大專校院外國學生招生簡章應詳列學生應具備之語文能力基準、財力證明基準等事項，除宣傳推廣及協助學生辦理來台相關必要程序外，學校不得委由校外團體或個人辦理。教育部督導學校於外國學生招生作業時，應審查學生須具備一定之語文及經濟能力，並確認學生來台就學的「真意」。

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此外，教育部表示，加強宣導境外生工讀及失聯通報規定，教育部每年舉辦「境外學生輔導人員服務素養培訓課程」以及僑外生座談，持續宣導境外生在台工讀規定，教育部如接獲學生涉不當工讀等勞動情事檢舉，即函請學校查處，如學校未依相關規定處理，教育部將視情形糾正及扣減該校招收外國學生名額及獎補助經費，並請學校應確實關懷學生到課情形，就學業、生活等問題提供輔導與協助，如有失聯情事，應即時通報教育部及內政部移民署專勤隊。

教育部亦辦理外國學生相關訪視作業，教育部說明，每學期辦理新南向產學合作國際專班查核（訪視）作業，以及專科以上學校維護外國學生受教權益查核作業，視實際情形邀請勞動部、內政民移民署專勤隊等相關機關同行，就學校外國學生招生與收費情形、課程規劃與實施、學生學習情形等面向予以查察，如有發現不法情事，將即時介入並啟動專案處理查核作業。

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