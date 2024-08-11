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    高雄男子上班前旅館全套鬆一下 泰籍賣淫女外送應召被逮

    高雄男子上班前旅館全套鬆一下，警方接獲情資上門臨檢，泰籍賣淫女外送應召被逮。（民眾提供）

    高雄男子上班前旅館全套鬆一下，警方接獲情資上門臨檢，泰籍賣淫女外送應召被逮。（民眾提供）

    2024/08/11 12:34

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警方接獲線報指三民區有旅館外送外籍女賣淫，三民一分局埋伏該旅館外，待施姓男客（53歲）找來29歲泰國籍女子，在旅館完成「全套」性交易，警方現場查扣保險套、潤滑液，以及性交易價金等證物，將劉姓女負責人（79歲）移送法辦。

    三民一分局今指出，長明所員警於昨午獲報有外籍女子賣淫，立即前往三民區建國三路一處旅館臨檢，當場查獲泰國籍女子（29歲）與客人施男（53歲）從事非法性交易，並查獲涉嫌媒介非法性交易的負責人劉女（79歲）到案，全案訊靈移請高雄地檢署偵辦。

    據了解，尋芳客施男與泰籍女子剛完事後欲離開，遇到員警上門臨檢，2人驚嚇之餘，一臉無奈只好坦承剛完成性交易。經瞭解，施男想說趁上班前先尋芳舒壓，不料，連結完放鬆後，突遭警方臨檢查獲。

    泰籍女子坦承以2300元代價與施男從事60分鐘的全套性交易，現場查扣保險套、潤滑液及性交易價金等證物，後續通 知負責人劉女到案說明，全案劉女依刑法妨害風化函送高雄地檢署偵辦，施男、泰籍賣淫女2人則依違反社會秩序維護法移請高雄地院簡易庭裁處。

    泰籍女子另移由移民署高雄市專勤隊接續辦理，後續針對涉案旅館行政違規部分，本分局將運用第三方警政策略，函報市府相關局處進行裁罰，以擴大執行成效。

    高雄男子上班前旅館全套鬆一下，泰籍賣淫女外送應召被逮。（民眾提供）

    高雄男子上班前旅館全套鬆一下，泰籍賣淫女外送應召被逮。（民眾提供）

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