警抓越籍酒店妹還派車載專勤隊員？ 移民署澄清：沒要求派車

警方抓到20名越南籍女子陪酒。（記者王冠仁翻攝）

2024/08/19 17:52

〔記者王冠仁／台北報導〕北市警中山分局本月17日凌晨在錦州街一家酒店，查獲20名越南籍女子陪酒，還有6人是在台念書的大學生；她們陪酒的行為違反入出國移民法，警方通報移民署專勤隊處理後續。不過，今天有媒體報導，當時台北市專勤隊以「人力不足」為由拒絕，還要警方派車去專勤隊借設備、載隊員去警局，移民署也隨即澄清，強調絕無要求警方派車接送的情況。

移民署指出，當天共查緝到20名越南籍女子，台北市專勤隊在當天凌晨接獲警方通知後，即依據警方提供名冊，協助查證相關外籍人士身分資料。

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不過，當時警方尚未要求專勤隊員到場，直到17日上午，警方聯繫專勤隊派員，攜帶生物特徵辨識設備到場，台北市專勤隊回復同意派員，警方也主動表示可派車接送同仁前往分局協查，專勤隊絕無要求分局派車接送的情事。

移民署強調，已要求專勤隊，往後應妥為溝通並派遣勤務，避免造成單位間誤解。

移民署表示，台北市專勤隊長期協助台北市警方執行各項掃黃及緝毒等工作，近年來多次分別與萬華分局、中山分局及中正二分局等單位，共同執行掃黃及毒品查緝專案。此外，台北市專勤隊偵辦非法仲介集團案件，也會同轄內分局共同執行，將持續與警方密切合作，並加強所屬教育訓練，相互支援協助，共同維護治安。

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