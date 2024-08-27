桃捷綠線站名挨批權威 捷運局曝各站命名理由

桃市府捷運局日前公布捷運綠線主線車站命名結果。（捷運局提供）

2024/08/27 16:45

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園捷運綠線站名命名，挨批太多「中正」且許多票選最高名稱不被採用，桃市府捷運工程局今（27日）再發聲明，詳述各站最後命名理由，扣除共構的桃園車站、坑口站不需再命名，其餘15站皆是充分參考各方票選結果，對於部分人士質疑命名帶有威權或政黨色彩，再次重申絕無此事。

捷運局並以7點聲明回應外界質疑：

一、有關車站命名作業，係依作業要點規定、公車站牌、民眾票選結果、歷史傳承古地名，以及有無不雅諧音等規範，來據以命名，在這次公布的15站名稱中，有7站是以票選結果的第1名作為站名，分別是G02仁德公園站、G03巧克力站、G04大湳站、G05小大湳站、G08景福宮站、G14水尾站、G31菓林站。

二、2站是以票選結果的第2名作為站名，並以票選第1名的站名作為副站名，分別是G01建德興豐站（八德國小）、G06陽明運動公園站（陽明高中）；G01站票選結果第1名為八德國小站，惟捷運車站附近公車站名為建德興豐路口，考量公共運輸場站名稱應有其一致性，故選用票選結果第2名「建德興豐站」命名之，並加註名稱「八德國小」，以尊重當地及票選結果，而G06站票選結果第1名為陽明高中站，惟捷運車站附近較大地標為陽明運動公園，且附近公車站名為陽明公園（長沙街），經考量地標顯著性及公共運輸場站名稱一致性後，方選用「陽明運動公園站」命名之，並加註名稱「陽明高中」，以尊重當地及票選結果。

三、1站以票選結果的第3名作為站名，並以票選第1名的站名作為副站名，為G09中正力行站（桃園夜市），而G09站票選結果第1名及第2名分別為桃園夜市站及桃園觀光夜市站，惟該夜市非永久性地標，且有移設疑慮，故選用票選結果第3名之「中正力行站」命名之，並加註名稱「桃園夜市」，以尊重當地及票選結果。

四、3站以票選結果的第2名作為站名，分別是G10中正大興站、G12蘆興埤站、G13a蘆竹中正北站；G12站票選結果第1名為南崁轉運站，惟其建設期程及範圍尚未定案，且考量桃園市為千埤之鄉，故以捷運車站旁具歷史意義之蘆興埤塘，且又為票選結果第2名的「蘆興埤站」作為命名；而G13a站票選結果第1名為「蘆竹站」，但考量本站位置與該地名一般認知地理位置不同（一般民眾有將蘆竹直接聯想到南崁之情形），因此辨識性稍低，故選用投票結果第2名之「蘆竹中正北站」命名之，附近亦有公車站以此稱之。

五、至於G10站、G11站及G13站，其站名除參考票選結果外，並因下列原因，進行微調整：

（一）G11站名稱定為藝文特區站（展演中心），是因該車站位置緊鄰展演中心，具有「藝文特區」最具代表性的關鍵涵意，另考量G10站車站位置，實已偏離藝文特區的核心區域，雖「藝文特區站」被票選為G10站的第1名，但考量未來民眾可能有「想到G11藝文特區的展演中心，卻錯下G10站」之因素，且多年來民眾習以為常的公車站牌名稱，也是以「中正藝文特區」站為其站名，因此將G11的站名，調整選用G10站票選結果第1名的「藝文特區站」，並以其票選第1名的「展演中心」作為副站名。而G10站名稱，則選用其票選結果的第2名「中正大興站」來作為站名。

（二）G13站原以票選結果的第3名「中正北南竹站」為站名，並將第1名的「河底」作為副站名，但因中正北南竹站的「北南」疑似有不雅諧音，因此調整為「南竹中正北站」，而未選擇第2名「南竹站」之原因係考量站體係位於中正北路及南竹路2段路口，若僅命名為「南竹站」，其辨識性不高，另捷運車站前公車站名為「南竹中正北路口」，考量公共運輸場站名稱一致性，故以「南竹中正北站」命名之，並加註名稱「河底」，以尊重當地及票選結果。

六、有關4站站名有中正，純然就是捷運路線行走於桃園區的中正路以及蘆竹區的中正北路，在參考民眾票選結果中亦有以道路路口作為捷運站命名之選項後予定名。車站命名審議過程單純考量未來民眾搭乘捷運的辨識性，一如台北捷運的忠孝新生站、忠孝復興站、忠孝敦化站及南京復興等，過程中完全沒有任何意識形態。

七、此次票選活動於開跑期間，市府於發布的各新聞稿及票選網頁，即有多次向大眾說明，票選結果最後仍須送評審小組依前揭作業要點審議，經市府核定後公告，桃園捷工局劉慶豐局長表示，相關票選結果均有提送委員會進行深度的討論，審議過程均有參考民眾票選結果的建議，而市府於核定過程皆尊重評審小組審議結論，並無任何干預。

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