連5年低於平均值！ 桃園高齡勞動參與率偏低 審計處要求改善

桃園市就業職訓服務處運用中壢社宅會議室舉辦銀髮徵才活動。（就服處提供）

2024/08/14 17:56

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台灣進入高齡化社會，從中央到地方都在推動中高齡就業促進計畫，不過桃園市審計處指出，桃園市65歲以上勞動參與率近5年雖有提升，仍低於全國平均值且在六都後段，銀髮人才服務據點也僅有北桃園1處。

桃園市就業職訓服務處處長陳秋媚表示，持續透過各項就業促進措施及獎勵，鼓勵高齡者重回勞動市場，今年成效不錯、獎勵措施提前用罄，南桃園今年起則以據點方式，提供銀髮族就業服務。

審計處指出，截至去年底，桃園市總人口數已逾231萬人，其中，45歲到64歲、65歲以上人口，合計占全市總人口數44.48%，依據行政院主計總處人力資源調查統計年報，桃園市45歲至64歲勞動參與率，自2019年57.2%提升到去年67%，65歲以上勞動參與率自2019年4.5%提升到去年7.3%，但5年來仍低於全國平均值，在六都排名後段，以去年為例，全國65歲以上勞動參與率為9.9%，六都第1名為台南市15.1%，其次為台中市9.6%、高雄市9.2%、台北市7.9%、桃園市7.3%、新北市6.9%，桃園市排名第5，僅高於新北市，顯示高齡者勞動參與率仍有提升空間，且桃園市現有銀髮人才服務據點僅有1處，主要以北桃園為服務範圍，應持續規劃或增設服務據點，活化中高齡就業市場。

陳秋媚表示，高齡就業不單是勞工意願，也需搭配雇主職缺釋放，勞動部從法律開始修正，讓65歲以上勞工延退，以及「壯世代」獎勵措施，鼓勵退離職場者重返，而市府近年也祭出中高齡及高齡勞動再運用獎勵計畫，符合資格每人補助1萬元獎勵金，在持續努力推動下今年成效不錯，600萬元預算已提前用罄，8月2日公告停止受理，明年修訂計畫後重新公告再受理。

另為顧及南北平衡，今年以駐點方式提供南桃園銀髮人才服務，位在「中壢1號」社宅內，該據點另有原民據點，同時提供銀髮、原民就業服務。

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