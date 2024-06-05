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守護桃園學童30年 72歲導護阿嬤服務時數高達5220小時

交通導護志工李碧琴（右一）守護學童已30年。（記者黃政嘉攝）

交通導護志工李碧琴（右一）守護學童已30年。（記者黃政嘉攝）

2024/06/05 21:59

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府今天舉辦交通導護暨教育志工表揚大會，共361名志工受獎，31人榮獲桃園市教育志工服務最高榮譽的「終身楷模獎」，其中，服務時數達5220小時的成功國小交通導護志工李碧琴，現齡72歲，是這次獲獎人服務時數最多，且年紀最大的一位，守護學童安全已30年。

「安全就是福」，李碧琴是家庭主婦，當初去學校運動時遇上交通導護志工隊，開始志工生涯，多年擔任志工大隊長，關心學童上下學安全，也時時觀察交通車況，必要時會幫學童開車門，爭取減少塞車時間，猶記得學校畢業典禮站崗時，有孩童家長特地下車向她致謝，也有人畢業後仍記得她，路上遇到叫「導護阿姨」。

擔任桃園國小交通導護志工的蔡素靜（58歲），平常利用上班前的上午時段站崗，時數達2023小時，曾任志工大隊長，是學校志工典範，對於台灣交通亂象，她直言「可怕」，站崗很常需要用肉身擋車，保護學童，覺得台灣交通需改進。

同樣在桃園國小服務，滿15年，時數達4286小時的盧雅惠（48歲），同時是教育、導護志工，當初因小孩念桃園國小附幼，幫班上孩子講故事，所以開始做志工，「每次聽到小朋友叫我的名字，或是跟我分享心事，就覺得窩心」，和老師、學童相處，像交朋友一樣開心。

桃園市長張善政親自為獲獎志工頒獎，他說，交通導護志工幫助學校維持交通，守護學童上下學安全，而教育志工協助老師處理校務，謝謝大家的投入、付出，市政府能做的，就是把學校的通學廊道環境，改善得好一點，大家一起努力，讓家長更放心，學校更快樂。

表揚獎項依志願服務時數分「終身楷模獎」、「金質獎」、「銀質獎」及「銅質獎」。「終身楷模獎」中，交通導護類志工時數需滿2000小時、教育類志工需滿4000小時。

交通導護志工蔡素靜（右一）是學校志工典範。（記者黃政嘉攝）

交通導護志工蔡素靜（右一）是學校志工典範。（記者黃政嘉攝）

盧雅惠（右一）同時是教育、導護志工，服務時數達4286小時。（桃園市教育局提供）

盧雅惠（右一）同時是教育、導護志工，服務時數達4286小時。（桃園市教育局提供）

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