桃市「HAKKA任意門」 近百場課程體驗客家文化

鍾肇政文學生活園區舉辦免費「文學走讀」。（記者黃政嘉攝）

2024/06/04 22:17

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府客家事務局今日推出「HAKKA任意門」計畫，首次整合7大所屬客家館舍，即日起至12月底的週末，舉辦近百場課程活動，包括文學走讀、讀劇、捕魚、品茶與桌遊等豐富體驗，力邀民眾感受客家文化魅力。

客家事務局長范姜泰基表示，「HAKKA任意門」活動設計涵蓋不同年齡層與類型，民眾可體驗任何有興趣的課程，而且大多數免費，歡迎民眾參加。

鍾肇政文學生活園區舉辦免費「文學走讀」，結合作品地景，導讀員帶大家踏尋台灣文學作家鍾肇政於龍潭周遭的生命史跡，今年首場預計7月中舉行。

海螺文化園區的「海客小旅行」，可免費體驗客家傳統捕魚文化，像由眾人協力將魚網拉上岸的「牽罟」，以及將當地石材堆砌成石牆捕魚的「石滬」，最近一場活動為7/13的「牽罟」，於海螺文化園區週邊景點進行。

台灣客家茶文化館的「六國茶室體驗」（台灣、日本、印度、土耳其、德國、英國）為常態性包廂活動，可在茶師的引導下，體驗世界的茶文化以及歷史，每人1千元，湊滿4人進行，須事先預約。

客家文化館免費客家童謠、童詩課程，藉由客語兒童文學作家的導讀，從中認識客家文化，最近一場活動為6/15進行。

本週六免費活動，則包括客家文化館「親子手作立體禮盒書」手作活動，引導民眾創造故事，手作禮盒造型作品，適合親子共創。

還有北區客家會館的「流行音樂講座」，從客家創作歌手邱舒個人的音樂創作，帶領學員從聽、說、唱的方式，認識現代客語音樂的趣味，相關報名資訊可上「桃園市政府客家事務局官方網站」查詢。

另外，「客家讀劇工作坊」將由專業客家傳統戲曲演員帶領學員共創劇本，透過讀劇呈現，教唱客家歌謠。

崙坪文化地景園區則結合自然植物、客家工藝等手作體驗。1895乙未保台紀念公園設計桌遊解謎，邀請大小孩子藉遊戲方式，認識客家義民對抗日軍的昔日歷史，相關報名資訊可上「桃園市政府客家事務局官方網站」查詢。

「海客小旅行」免費體驗「牽罟」傳統捕魚文化。（桃市府客家事務局提供）

臺灣客家茶文化館長徐榮俊示範沖泡茶。（記者黃政嘉攝）

客語兒童文學作家張捷明導讀童謠童詩課程。（記者黃政嘉攝）

客家戲曲演員任潔麗（左一）、施侑岑（右一）帶「客家讀劇工作坊」。（記者黃政嘉攝）

崙坪文化地景園區「客家工藝」手作體驗。（記者黃政嘉攝）

1895乙未保台紀念公園設計桌遊解謎活動。（記者黃政嘉攝）

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