社工日不快樂！桃市社工3個月少20人 缺口高達126人

桃園市長張善政日前到社會局，給第一線同仁打氣。（記者鄭淑婷攝）

2024/04/02 18:00

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕4月2日為台灣社工日，但社工卻快樂不起來，北市「剴剴」案衝擊社工士氣，也凸顯全國社工人力短缺問題，以桃園市社會局為例，去年底至今3個月，社工人力就少了20人，缺口高達126人。

議員李宗豪針對桃園市社工平均案量及離職率質詢，尤其去年底桃園市社工還有417人，現在僅剩397人，第1季就離職了20人，希望從勞動條件提升來留住或招募社工人力；議員錢龍表示，桃園市社工人力缺口逾百人，社會局除提出招募措施，更要重視工作權益、薪資福利、人身安全、心理支持。

陳寶民表示，桃園市一般社工平均30案、家防中心社工約15到20案，而離職社工有的是專案任務結束，像是中央專案聘用人員，任務結束就必須離職，有的是因為家庭緣故，也有是因為勞動條件，近來他就遇到一位年輕社工，反映想先休息一下。

社會局今（2日）在市議會進行工作報告，議員要求多管道招募社工人力；局長陳寶民表示，針對社工人力招募，將持續透過社工實習生、社會工作兼職助理系統性培力，以及官網、校園宣導、社工學長制度等多元方式招募。

社會局表示，社工人力不足是全國性問題，桃園市向中央爭取增加編制，2021至2025年每年新增47到48人不等，2022年編制456人，去年增至504人，今年原增至551人，其中移撥28名至新成立的婦幼局，編制員額與實際人數仍有落差，目前實際社工人力僅397人。

社會局表示，社工主要來自各大專院校社工相關系所畢業學生或曾修滿相關學分者，若考取證照則為社工師，桃園市有先天上的不足，轄內大學僅銘傳、元智有相關科系，除了持續與相關科系學校建立管道，每年暑假提供實習機會，實習結束也會與學生建立群組，大4時即可擔任有薪的兼職助理，目前桃園市有9人，畢業後可轉銜社工，希望透過系統性地培育人才。

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