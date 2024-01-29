林右昌視察桃機 籲旅客勿攜帶豬肉製品回國

林右昌（左）今日上午10點前往桃園機場視察航空警察局旅客通關安檢作業，以及移民署國境事務大隊的自動查驗通關系統使用狀況，他在聽取相關簡報後實際前往視察，也當場頒發航警局長邱文亮春節加菜金。（記者姚介修攝）

2024/01/29 14:02

〔記者姚介修/桃園機場報導〕內政部長林右昌今天到桃機航警局視察旅客安檢作業，以及移民署使用自動查驗系統狀況，他提醒民眾多使用自動通關系統，也呼籲旅客不要攜帶豬肉製品回國，確保台灣是非洲豬瘟非疫區國家。

林右昌今日上午10點前往桃園機場視察航空警察局旅客通關安檢作業，以及移民署國境事務大隊的自動查驗通關系統使用狀況，他在聽取相關簡報後實際前往視察，也當場頒發加菜金給航警局及國境事務大隊，並在旅客通關線致贈出國旅客及小朋友賀龍年紅包，親切的態度讓收到的旅客都說太幸運了。

林右昌表示，今天到桃機視察航警局安檢以及移民署通關作業狀況，希望能確保寒假及春節期間旅客出國都能順利，提醒所有民眾在出國前能事先檢查有沒有攜帶危險或禁止上飛機的物品，提早處理丟棄，讓通關的過程會更順利。

林右昌說，因為今年已恢復到疫情前約82%至83%的旅客量，機場也準備相關快速通關作業，也提醒民眾盡量使用「入出國自動查驗通關系統」（e-Gate），旅客可現場同時完成註冊通關，另外也準備親子友善通道，若有帶著12歲以下、無法使用e-Gate通關的家長，也可使用加速通關速度。

林右昌也說，桃機在日本10個機場進行我國旅客能預先申報通關合作事宜，未來也希望能與更多國家還有機場做相關的合作協定，旅客在出國出關時，能夠更加便利順暢，希望未來能針對其他大型或有需求的機場進行相關合作，日本是國人非常喜歡出遊的國家，這部分的需求是有的，內政部會努力。

林右昌最後醒出國民眾，台灣跟日本是目前亞洲地區唯2沒有非洲豬瘟疫情的國家，大家出國玩得開心、回國時也為國家安全盡一份心力，相關豬肉製品請旅客不要帶回來，希望民眾回國時遵守規定，確保台灣是非洲豬瘟非疫區的國家。

林右昌（左）今日上午10點前往桃園機場視察航空警察局旅客通關安檢作業，以及移民署國境事務大隊的自動查驗通關系統使用狀況，他在聽取相關簡報後實際前往視察，也當場頒發航警局長邱文亮加菜金。（記者姚介修攝）

林右昌（左二）今日上午10點前往桃園機場視察航空警察局旅客通關安檢作業，以及移民署國境事務大隊的自動查驗通關系統使用狀況，他在聽取相關簡報後實際前往視察，也當場頒發移民署國境事務大隊春節加菜金，由大隊長林澤謙（右二）代表接受，移民署署長鐘景琨（左）、警政署詹永茂（右）陪同。（記者姚介修攝）

內政部長林右昌今天前往機場視察旅客安檢及證照通關作業，並在旅客排隊通關線致贈出國旅客及小朋友賀龍年紅包，親切的態度讓收到的旅客都說太幸運了。（記者姚介修攝）

林右昌（右二）今日上午10點前往桃園機場視察航空警察局旅客通關安檢作業，以及移民署國境事務大隊的自動查驗通關系統使用狀況，航警局安檢人員（右）仔細解說X光影像分析圖，警政署副署長詹永茂（右三）陪同視察。（記者姚介修攝）

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