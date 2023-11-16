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桃園航空城墊高80公分 剔除區未規劃排水恐易淹水

市議員徐其萬要求航空城工程做好剔除區排水工程，不讓剔除區成為淹水區。（徐其萬提供）

市議員徐其萬要求航空城工程做好剔除區排水工程，不讓剔除區成為淹水區。（徐其萬提供）

2023/11/16 20:36

〔記者謝武雄／桃園報導〕航空城一期開發面積1700公頃，如今正全面趕工中；市議員徐其萬昨質詢時爆料，由於開發區平均要墊高80公分，與未填土的剔除區出現高低差狀況，目前市府完全沒有規劃剔除區排水系統，也沒設擋土牆，他擔心航空城完工後，剔除區將成為易淹水區，市府應該提早規劃。

工務局長汪在宙表示，航空城於規劃設計階段已將剔除區周邊排水納入考量，原則可順利銜接都市計畫道路；而剔除區與徵收區之間雖然有高低差但原則上仍將可順接，如有特殊個案無法排水或高低差無法順利銜接時，將專案處理。

他也提到，另部分剔除區與徵收區之界線係緊鄰建築物，若排水溝在實際測量鑑界後位於徵收區範圍需廢除，因此，後續會再與地政單位釐清區徵範圍邊界，才能辦理後續調整變更及施工事宜。

此外，在施工期間剔除區都會維持出入道路通暢，如有改道需求，也會規劃施工便道及替代道路，另都市計畫若未妥適考量剔除區進出需求者，將再檢討變更都市計畫，以利社區民眾通行順暢。

徐其萬說，徵收區跟民眾的剔除區之間只有一牆之隔，市府沒有設置排水溝、擋土牆，由於有高低差造成剔除區容易淹水，而剔除區排水溝也都沒有做，完全沒有統籌規劃，也沒有細部計畫，市府應該快速去討論這個問題，這個問題從去年談到現在，完全沒有結論，最後徐其萬嚴肅要求副市長王明鉅「請你好好督導」，而開發區道路規劃比較寬，但剔除區裡面的道路只有四米道路，連會車都有問題，要如何救災？

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