推動桃園老舊複合大樓都更 鄭文燦：向中央爭取高容積獎勵

桃園市長鄭文燦將向中央爭取提高獎勵容積，推動桃園市老舊複合式大樓都更。圖為財神大樓。（資料照）

2021/10/18 20:16

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕高雄城中城大樓大火釀46死，凸顯老舊大樓公共安全問題，其中桃園市有40棟老舊複合式大樓，引發議員疾呼應盡速成立管理委員會，市府也應協助推動都更，避免憾事再度上演；桃園市長鄭文燦今表示，近日除加強消防演練，也會強制推動成立管委會，他坦言，桃園地價是雙北3分之1，都更誘因相對低，將向中央爭取提高容積獎勵。

鄭文燦今在市政總質詢答詢回應，經清查，全市老舊複合式大樓有40處，其中逾30年有15處、20年以上有18處，消防局正全面加強安檢、消防演練，必要時將使用熱顯像儀掃描高風險電路，預計28日完成消防安檢，市府也提供相關火災預防及應變文宣，加強居民防災意識。

鄭文燦說明，目前內政部針對老舊複合式大樓，將修法強制要求成立管委會，考量住民多為弱勢居民，市府將成立輔導團，提供資源。至於自辦都更若在行政進度較慢，市府也會盡力協助，若自辦都更無法達到門檻，將研議以公辦都更推動。

「獎勵沒提高都更動力會減少。」鄭文燦坦言，中央針對都市更新容積獎勵措施應再提高，尤其是老舊複合式大樓、海砂屋、危老社區等，成立管委會做好建築安全管理、消防安全申報等只是達到60分的門檻，但平時管理仍有出入動線是否易釀災、電梯系統有無問題平時管理，針對老舊複合式大樓安管將多管齊下，列為最優先改善目標。

「事情發生了要亡羊補牢，及時補救也能避免憾事發生。」議員涂權吉指出，楊梅區武營街大樓類似城中城大樓，內部事件頻傳，要求市府盡快規劃都更。

議員徐玉樹也說，龍潭區永興大樓蓋幾十年了都沒有執照，住了一大堆人，根本是城中城翻版，並點出桃園都更之所以推動困難，就是因雙北都更一坪100多萬元，桃園區只有4、50萬元，龍潭區甚至只有2、30萬元「同工不同酬」，認為應提升獎勵容積，有更大的誘因。

議員梁為超直言，中壢區財神大樓是目前最危險大樓，要達到都更要求的8成住戶同意有困難，因為住戶無法一坪換一坪，建議公權力直接介入採公辦都更方式；議員黃敬平則呼籲鄭文燦應站在市民角度，改善大都市生活圈。

鄭文燦表示，全市申請都更的危老建築不斷增加，其中財神大樓目前已取得40%住戶同意，等越過門檻後會協助完成都更，若住戶太多不能達到共識，會以公辦都更方式接手，並公開評選適當的推動單位完成都更計畫。

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