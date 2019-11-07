戶外直播12強台日大戰 號召桃園市民為台灣隊加油

Lamigo桃猿隊啦啦隊到場，帶動桃園地區青溪國中、大勇國小、中平國小棒球隊以及熱愛棒球的市民朋友們，一起為中華隊挺進東京奧運加油！（記者陳恩惠攝）

2019-11-07 20:04:47

［記者陳恩惠／桃園報導］世界12強棒球賽前晚在台中與桃園市兩地開打，今晚是預賽最後一場比賽，今晚台灣隊在台中迎戰日本，桃園市政府與公視合作，在桃園市府前廣場舉辦台日大戰的戶外轉播，透過500吋大螢幕讓到場的500位民眾有如親臨台中球場的感受，amigo桃猿隊的啦啦隊也在場帶動桃園青溪國中、大勇國小、中平國小棒球隊及熱愛棒球的市民，一起為台灣隊挺進東京奧運加油。

市府表示，這次12強棒球賽B組台灣賽事，台灣隊昨晚擊敗委內瑞拉，日本昨晚在桃園國際棒球場擊敗波多黎各，台灣隊和日本已取得到日本進入復賽的資格，但台灣隊這次組合堅強，總教練是由桃猿隊Lamigo的洪一中總教練擔任，28位球員的選手陣容中，投手陳禹勳、王躍霖、黃子鵬；捕手林泓育；內野手陳俊秀、朱育賢、郭嚴文、林立都來自桃猿Lamigo，此外，投手廖乙忠是桃園在地培養的職棒明星。

為了歡迎桃園地區市民今晚都能齊聚在市府前廣場，現場體會棒球賽事的熱力與樂趣，市府與公視於比賽進行上、下局轉場時，特地準備了遊戲與加油活動，祝福台灣隊順利挺進日本東京奧運的行列！

桃園市府前廣場今晚熱鬧滾滾，500名市民一起為強勁的中華隊吶喊，也祝福中華隊順利挺進日本東京奧運的行列！（記者陳恩惠攝）

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