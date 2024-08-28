《台東》池上路標書法字 民眾指不利辨識

到底是「新生路」還是「寨生路」？池上鄉公所設的路標字形太「藝術」了，民眾反映難以一眼看懂。（民眾提供）

2024/08/28 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕二○一六年尼伯特風災造成池上鄉路標受損，時任鄉長請書法家重寫路名標誌，事隔多年有臉書粉專批評「路牌不是塗鴉板，池上不要再胡搞」引起許多人共鳴。公所昨致歉也表示會行文主管機關後續處理事宜，但重貼路名標誌可能又要花上四十萬元。

網友抱怨 容易看錯或看不懂

據道路交通標誌標線號誌設置規則，受爭議的應叫「路名標誌」，但縣交觀處表示，違反標誌規定未有罰則。依二○一七年公所決算書，七十一片標誌由專業工程貼紙貼在鋁合金板上，共二十九萬八千元。鄉長林建宏表示，若中央認定違規就需重設，依目前物價粗估至少要花上四十萬元。

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鋁合金板71面 重製需花40萬

池上鄉的新生路、中正路、忠孝路等十一處路名採用書法家毛筆手寫的字體印刷而成，臉書粉專「理觀點Leo’s Blog」發文批評「路牌不是塗鴉板，池上不要再胡搞」，並指出十一位書法家有十一種不同風格、字體不一，不適合使用在以金屬為底版且帶有反光塗層，會被車燈照射產生眩光的路牌之上。

公所致歉 將向主管機關反映

有民眾認為，字體需使用路人在行駛中即可一眼辨識，不該畫蛇添足，盼已製作的既成字庫可挪用到其他觀光標誌或裝置藝術上，不讓名家手藝白費。而網友則表示自己誤把「新」看成「寨」，但也有民眾反應，反正自己都用Google Map找目的地，路標怎麼寫也不重要。

縣府交觀處引用「道路交通標誌標線號誌設置規則」，標誌之文字依國字方體為準，但何謂「國字方體」，仍需由公所來文後再轉中央做解釋。

林建宏說明，當時希望「專屬池上鄉、獨一無二的字型」非標新立異，但在執行法規上忽略了清楚辨識與易讀性之通則、不利識別，實屬抱歉；已正式發文詢問交通標誌標線主管機關，釐清後進一步處理。

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