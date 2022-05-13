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    技職繁星 關山工商11人上榜

    關山工商技職繁星閃耀，部分上榜者拿著紅榜開心合照。（記者黃明堂翻攝）

    關山工商技職繁星閃耀，部分上榜者拿著紅榜開心合照。（記者黃明堂翻攝）

    2022/05/13 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕國立關山工商今年技職繁星推薦共十五人報名，十一人錄取，其中五人錄取國立大學。校長王怡婷表示，繁星計畫帶給偏鄉孩子們升學優勢，能以校內排名的繁星優勢，提早進入到優秀大學。

    5人錄取國立大學 表現亮眼

    錄取國立台北科技大學土木工程系的王璽君、國立屏東科技大學水土保持系的劉明達，國中畢業選擇離家較近的關山工商建築科就讀，除取得測量、混凝土、手繪圖、電腦繪圖等四張丙級證照，高三再取得工程測量乙級證照，共五張專業證照。

    觀光事業科的葉紹鴻，遠從花蓮來就讀，以國立高雄餐旅大學為目標。經過三年努力學習，除了考取專業證照，還如願錄取高餐旅國際觀光學系。

    錄取國立雲林科技大學文化資產維護系的張景宜，取得原住民族語中級認證，參加全國學生舞蹈比賽獲得團體組特優的好成績，也如願上國立大學。

    錄取國立高雄科技大學行銷與流通管理系的潘若瑤，曾連續榮獲全國語文競賽卑南族語朗讀特優，利用課餘時間打工，減輕家裡負擔，並考取多張乙丙級證照。

    王怡婷表示，近年來，學校在各項軟硬體建設，持續提供學子最好學習環境。加上優秀師資，成就學生各項升學好表現。

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