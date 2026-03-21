台東森林公園森活市集登場 排長龍領取3千株原生苗木

民眾參與植樹。（記者黃明堂攝）

台東縣政府與林業保育署台東分署今天在森林公園攜手舉辦區域植樹及森活市集活動，藉由活動讓民眾走入森林，讓大小朋友在寓教於樂的氛圍中認識森林的重要性。

自上午8點起，公園內便湧入大批親師生與機關團體，活動由海端鄉崁頂社區強而有力的森巴鼓聲揭開序幕，長濱鄉真柄部落的歌聲更隨後在林間迴盪，贈苗區更排起長龍，現場準備的矮仙丹、變葉木、象牙木、七里香及朱槿等共3000株原生苗木，由民眾熱情領取，準備帶回家為自家環境增添綠意。

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縣內各機關團體、台東女中及幼兒園親師生等一起參與植樹活動，為環境盡一份心力，種下綠意與希望。除了具備教育意義的植樹儀式，現場的「森活市集」更是吸睛焦點，集結超過百家特色攤位，劃分為飲食、手作、公益、療癒及書書果實等主題區域。民眾不僅能購得社區部落農特產與林下經濟的段木香菇，還能參與消費滿額集點活動，兌換精美的森活好禮與苗木。為了呼應永續精神，主辦單位全面推廣減塑理念，現場設有環保餐具租借站，並鼓勵民眾自備環保餐具與杯具參與，隨手做環保。

這場活動持續進行至下午4時，縣府與林保署共同呼籲，領取樹苗帶回家後希望能妥善栽種，讓活動發揮最大效益，透過全民的實際參與，共同為台東打造一個更韌性、更宜居的永續生活環境。

民眾領取樹苗。（記者黃明堂攝）

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