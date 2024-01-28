以狗為餌誘女童拍不雅照 男遭判刑3年8月

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

2024/01/28 14:13

〔記者黃明堂／台東報導〕廖姓男子以狗為餌，誘2名未滿12歲的姊弟到家，並對女童拍下不雅照，台東地院依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑3年8個月，廖上訴二、三審均遭駁回，判刑定讞。

判決書指出，廖男家中養狗，以邀約女童去看其家裡飼養之小狗為由，引誘她前往其住處房間內，並使女童依其指示，接續擺出前述猥褻行為之動作，再由被告以其所有之手機接續拍攝照片。

女童證稱，廖男說他家有狗，她去他家看狗，廖男一直要求她給他拍照，她覺得很煩就答應了，廖男接著說要不要把衣服脫掉，也說之前有小朋友脫掉衣服給他拍照過，他叫她擺姿勢的時候，有先擺姿勢給她看，因為她很喜歡狗，所以就答應拍照了，拍照時有穿衣服，當時弟弟也在旁邊看著，照片動作中她的雙手手掌是圍繞放在下體、兩手拉開大腿。

弟弟證稱，他跟姊姊去廖男家的時候沒有其他人在，只有1隻狗，那次會過去是因為姊姊想去看狗，廖男有要求姊姊作一些姿勢拍照，他知道姊姊會答應拍照，是因為她喜歡小狗。

廖男在96年間早因違反兒童及少年性交易防制條例案件，兩度被緩起訴處分確定，101年間又因妨害性自主、違反兒童及少年性交易防制條例等案件，經法院判處徒刑及執行完畢，在台東再度犯案。

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