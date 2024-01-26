南非控以色列種族滅絕案 國際法院判決出爐

聯合國國際法院裁定，以色列應採取措施，避免發生種族滅絕情事。（法新社）

2024/01/26 22:56

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南非政府2023年12月29日向國際法院（ICJ）控告以色列在加薩走廊犯下種族滅絕罪，請求法院命令以色列「立刻暫停在加薩的軍事行動」，國際法院今（26日）做出判決，要求以色列在對抗哈馬斯武裝分子時，須採取行動避免發生種族滅絕情事，但並沒有要求停火。

綜合《美聯社》、《路透》報導，國際法院今日裁定，以色列必須避免殺害或傷害巴勒斯坦人民，並且得提供加薩民眾基本援助，此外以色列也應採取措施，防止與懲罰任何煽動種族滅絕的行為，且以色列政府須在1個月之內回報，他們具體做出了哪些方面的改進。

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但值得注意的一點是，國際法院並沒有下令以色列停火。

國際法院院長多諾霍（Joan Donoghue）說：「法院非常清楚該地區當前人道悲劇的嚴重程度，並對持續不斷的生命損失與苦難極為關切。」

報導指出，儘管國際法院的裁定為不得上訴的確定判決，但國際法院實際上並無法強制執行，且當前也不清楚以色列是否會服從判決。

判決結果出爐後，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）否認了他稱之為「令人無法接受的」種族滅絕指控，並誓言會繼續作戰，「我們會繼續必要之舉，保衛我們的國家，保衛我們的人民。」

提起控告的南非則對判決結果感到欣慰，南非國際關係與合作部（相當於外交部門）在聲明中表示：「今天標誌著國際法治的決定性勝利，也是巴勒斯坦人民尋求正義的重要里程碑」。

民眾在海牙國際法院外等候判決出爐，並揮舞巴勒斯坦的旗幟。（路透）

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