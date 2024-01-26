老黑熊「閽帝夫」野放近2個月 發出死亡訊號被尋獲遺體

野放的高齡台灣黑熊Hundiv（閽帝夫），在殼斗科森林被發現遺體，研判應為自然死亡，就地掩埋。 （林業署台東分署提供）

2024/01/26 13:23

〔記者黃明堂／台東報導〕去（112）年11月由林業及自然保育署台東分署救傷後野放的高齡台灣黑熊Hundiv（閽帝夫），本月5日因衛星發報器回傳疑似死亡的溫度異常訊號，台東分署隨即動員上山，歷經2週2隊次的搜索，在中央山脈一處陡峭溪谷上方稜線尋獲，呈現自然趴臥姿勢，遺骸除部分腐爛外身軀完整；周邊環境亦未有可疑跡象，加上該處水源跟殼斗科樹種資源豐富，研判應為自然死亡。

台東分署說，Hundiv在野放後不到2個月就因老邁而長眠森林，相關人員雖然不捨，但也欣慰牠能終老於原生棲地的殼斗森林。

台東分署表示，Hundiv去年6月30日因受困陷阱獲救，在醫療照養期間，野灣團隊在幫牠治療牙疾時，透過牙齒磨損狀態研判Hundiv是隻年齡約20至25歲的高齡老熊，在經過4個半月的照養並完成健康評估後順利野放。透過衛星追蹤，Hundiv野放後，活動範圍約為42.7平方公里，約位於774至2259公尺的海拔區間，整體活動能力正常。

台東分署說，接獲異常訊號後，由於地點人跡罕至，搜尋隊伍抵達訊號位置附近時，受限於陡峭地形無法下切，人員一度撤回並嘗試更換路線；後續憑藉衛星影像、等高線資料及現地環境研判，在溪谷及崩壁危險地形間搜尋其他可行路徑，終於在一處坡度約50度的溪谷上方稜線發現Hundiv，搜尋團隊在進行檢視並採取必要檢體後，讓牠在殼斗科森林長眠。

分署長吳昌祐表示，該分署自107年迄今，陸續與專業團隊及在地部落社區夥伴協力完成7隻台灣黑熊的救援及野放，每一隻獲救的都有牠獨一無二的故事，每個故事背後也都是眾人的付出及努力。Hundiv的離世，像一堂生命教育課程，而布農族人主動通報、協助救援、參與監測及巡護，還以別具意義的布農族語為獲救黑熊命名，更展現公私協力保育台灣黑熊的珍貴意義及價值。

野放的高齡台灣黑熊Hundiv（閽帝夫），在殼斗科森林被發現遺體，研判應為自然死亡，就地掩埋。 （林業署台東分署提供）

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