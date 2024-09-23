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    首頁　>　臺北市

    「台北老屋新生大獎」 14建物驚豔大改造

    「2024台北老屋新生大獎」評審團認為，北一女中光復樓透過現代修復技術，再現了學校當年的歷史榮光。（台北市都市更新處提供）

    「2024台北老屋新生大獎」評審團認為，北一女中光復樓透過現代修復技術，再現了學校當年的歷史榮光。（台北市都市更新處提供）

    2024/09/23 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市都市更新處「二○二四台北老屋新生大獎」，大同區民樂街AKA café、市定古蹟北一女中光復樓及南港玉成戲院錄音室獲得「評審團大獎」，三件作品背後的價值及故事，讓評審感覺到老屋帶來的感動。

    「二○二四台北老屋新生大獎」共頒發三件「評審團大獎」、十件傑出作品及一件「整建維護特別獎。評審團認為，北一女中光復樓透過現代修復技術再現了當年學校的歷史榮光，老街屋AKA café經過翻新後成為充滿台灣文化感的咖啡館，南港玉成老戲院變身成知名玉成戲院錄音室，都巧妙融合了建築美學與生活紋理，透過空間的翻轉與再利用賦予了全新的靈魂與景觀。

    十件傑出作品包括陽明交通大學校內食堂「BEATA」、boven雜誌圖書館、老布莊的共生、友善放牧養雞場的「杉遍野．隨野家」、河神的丸子、沿岸3.0、城市舞台、昭和浪漫洗濯屋、森³ sunsun-museum及以萬華為基地最具草根性表演藝術舞台「萬座曉劇場」。

    「整建維護特別獎」的「重生（恩寓公寓 電梯增建及外牆整新）」，反映出老舊建物居住的困境，改造成符合現代需求的空間，相當出色。

    「2024台北老屋新生大獎」評審團認為，南港玉成老戲院變身成知名玉成戲院錄音室，巧妙融合了建築美學與生活紋理。（台北市都市更新處提供）

    「2024台北老屋新生大獎」評審團認為，南港玉成老戲院變身成知名玉成戲院錄音室，巧妙融合了建築美學與生活紋理。（台北市都市更新處提供）

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