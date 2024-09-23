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    首頁　>　臺北市

    全國唯一 都會區可以躺著聽的音樂節

    2024/09/23 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕以慵懶氛圍為特色的公館「秋OUT音樂節」邁入第五屆，最早由在地音樂業者舉辦，是全國唯一在都會區可以躺著聽的音樂節，逐年擴大舉辦，今年參與商家達一五○家、活動範圍也擴大到河濱公園，從汀洲路、思源街口一路佈置九座音樂舞台，讓遊客閒庭信步亦可感受不同的曲風。

    流行、嘻哈、搖擺等 風格多元

    六座免費舞台從設在思源街口的「秋遊」起，一路沿思源街，在自來水園區門口設「水噹噹」、進入自來水博物館的「水龍頭」，再一路到山丘上新增的「秋水」，還有思源街底的「橋到好」，再到古亭河濱公園的「秋好」；三座售票舞台都位於公館水岸廣場，分別是「秋月」、「秋菊」雙舞台，以及首次開放在山丘上的「秋夜」。

    主辦單位指出，六座免費舞台，兩天活動從下午一點起陸續提供不同風格的音樂演出；「秋遊」主攻流行浪漫、「秋水」主打嘻哈音樂、「秋好」清新搖擺；三座售票舞台都位於公館水岸廣場，「秋月」、「秋菊」雙舞台維持歷年最chill的音樂風格，結合靈魂樂、R&B、Jazz、City Pop，深夜則有日系動漫夜間派對；「秋夜」從黃昏看夕陽到夜間伴星空，都有電子舞曲相伴。

    值得一提的是，今年「源源不絕嘻研Cypher大賞」優勝團隊，包括台大、政大、師大、清大、文藻、致理、元智、明倫、宜中、高雄中學等十二校社團，都將首登「秋OUT」舞台，一展創作才華。北水處配合活動，自來水園區在活動期間免費入園，並增加四場古蹟文化之旅。

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