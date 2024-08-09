緩解額滿壓力 北市潭美國小將擴建

2024/08/09 05:30

〔記者楊心慧、甘孟霖／台北報導〕台北市內湖區潭美國小新生數爆滿，每年有百餘名新生無法入學，必須到較遠的學校就讀，台北市教育局為緩解額滿壓力，將明美公園用地變更為學校用地，擴建潭美國小，台北市都市計畫委員會昨審議通過變更案；根據教育局規劃，預計今年下半年完成規劃設計，明年發包、二○二八年完工，完工後將可增加招收一七四名學生，全校可容納學生數增為一○四四名。

潭美國小位於內湖區第五期市地重劃區內，近年因鄰近社區快速發展，學區設籍人數大幅增加，近三年都是額滿學校，又因鄰近社會住宅陸續完工、新建案林立，學齡人口預估將持續增加，教育局規劃南側緊鄰的明美公園部分範圍作為擴建基地，昨由都委會審議用地變更案。

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教育局指出，變更的公園用地面積為二八○○平方公尺，擬增設十二間普通教室，配置專科教室四間、行政及公共服務空間四間，共計增設廿間教室，總經費約四．九五億元。

當地週美里長丘麗玲在委員會中發言表示，擴增校舍迫在眉睫，在該區沒有少子化問題，年輕人口將近六成，之前擔心少了公園綠地會引起居民不滿，但孩子上學是國家重要政策，希望盡快蓋好校舍。

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